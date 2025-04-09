CANAL RCN
¡Celebración a rabiar! Así fue el gol de Jhon Córdoba para poner el 2-0 ante Bolivia

Colombia sueña con el Mundial de 2026. Jhon Córdoba, al 75', puso el 2-0 parcial a favor de la Selección Colombia.

septiembre 04 de 2025
08:10 p. m.
La Selección Colombia vivió una noche inolvidable en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Al minuto 75, Jhon Córdoba desató la locura con un gol que significó el 2-0 parcial ante Bolivia y que prácticamente selló la clasificación al Mundial de 2026.

El delantero del FC Krasnodar, quien atraviesa un gran presente en el fútbol ruso, anotó su primer gol en Eliminatorias y lo celebró con toda la emoción que exige la camiseta tricolor.

El pase mágico de Juanfer y la definición letal

La acción nació de los pies de Juan Fernando Quintero, el talentoso mediocampista que vio el espacio y metió un pase filtrado perfecto. Córdoba quedó en posición de diagonal, cara a cara con el arquero Carlos Lampe.

Sin dudarlo, el atacante colombiano sacó un potente remate que “le rompió el arco” al guardameta boliviano, provocando el estallido en las tribunas del Metropolitano.

Colombia clasifica al Mundial de 2026

El tanto de Córdoba no solo amplió la ventaja en el marcador, sino que también aseguró la clasificación de Colombia al próximo Mundial.

Con la victoria sobre Bolivia, el equipo de Néstor Lorenzo llegó a los puntos (25) necesarios para confirmar su presencia en la cita orbital.

