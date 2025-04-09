¡Golazo de James Rodríguez vs. Bolivia y Colombia sueña con la clasificación al Mundial!

La Selección Colombia se está reencontrando con la victoria este 4 de septiembre de 2025 y se está clasificando al mundial.

En su partido vs. Bolivia, en el Metropolitano de Barranquilla, la Selección Colombia salió al terreno de juego con la intención de ser ofensivo desde el primer minuto y, después de múltiples jugadas de peligro, abrió el marcador sobre el minuto 30.

El autor del gol fue James Rodríguez, el capitán de la Selección, que aprovechó una habilitación de Santiago Arias y dejó sin posibilidades al arquero Lampe de Bolivia.

Así fue el golazo que James Rodríguez hizo en el partido de la Selección Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas

En el minuto 30 del partido, se juntaron tres de los jugadores que más saben en la Selección Colombia y la jugada terminó en el primer gol de la noche.

Luego de un centre despejado por la defensa de Bolivia, Luis Díaz tomó el rebote en el borde del área, le cedió el balón a Santiago Arias sobre la banda derecha y el lateral cruzó la pelota para que James Rodríguez rematara de primera con su pie derecho e inflara una de las redes del 'Metro' de Barranquilla.

Es así como, con los resultados parciales, Colombia está asegurando su anhelada clasificación al Mundial del 2026.

