¡Alarma en Colombia! Estas son las graves sanciones que podría haber por pelea vs. Francia en el Mundial Sub-17

La pelea se desató al final del partido que terminó ganando 2-0 la Selección de Francia.

Foto: captura de pantalla del video.

noviembre 16 de 2025
05:30 p. m.
El pasado viernes 14 de noviembre de 2025, la Selección Colombia Sub-17 enfrentó a Francia por los dieciseisavos del Mundial que se está disputando en Catar.

Este partido se disputó en Aspire Zone-Pitch 1, y la Selección de Francia se impuso 2-0 con goles de Antoine Valero (14') y Pierre Mounguengue (90+4').

Tras ese desenlace, después de la segunda anotación de Francia, se desató una fuerte pelea e, incluso, el árbitro expulsó a Cristián Orozco y Santiago Londoño de la Selección Colombia.

Los videos registrados demostraron que hubo empujones, correteadas y que algunos integrantes de Francia y Colombia alcanzaron a 'irse brevemente a las manos'.

De hecho, algunos familiares franceses bajaron rápidamente de la tribuna para tratar de apaciguar la situación. Lo ocurrido fue lo siguiente:

Es así como la FIFA se encuentra analizando los videos y, luego de terminar su monitoreo, podría imponer sanciones muy fuertes. ¿Cuáles podrían ser?

Estas son las fuertes sanciones que podría enfrentar la Selección Colombia tras la pelea vs. Francia en Mundial Sub-17

En el caso de que la FIFA determine que hay jugadores de la Selección Colombia implicados en las agresiones contra la Selección de Francia, podría sancionarlos por varios partidos e impedirles estar presentes en los torneos que se jugarán próximamente.

Además, la FIFA también podría imponer una millonaria multa por lo ocurrido al final del partido vs. el seleccionado 'galo'.

No obstante, por ahora no hay nada oficial y resta esperar que la FIFA finalice su análisis.

¿Cómo le fue a la Selección Colombia en el Mundial Sub-17?

La Selección Colombia Sub-17 compartió grupo con Alemania, El Salvador y Corea del Norte, y quedó segunda tras sumar cinco puntos.

En el debut, la 'tricolor' empató 1-1 vs. Alemania, mientras que en la segunda fecha igualó 0-0 vs. El Salvador y en la tercera salida derrotó 2-0 a Corea del Norte.

Fue así como celebró tres goles a lo largo del certamen mundialista y encajó el mismo número de anotaciones en contra.

 

