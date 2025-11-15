Revelan video inédito de la brutal pelea entre jugadores de la Selección Colombia y Francia durante el Mundial Sub17

El pasado viernes 14 de noviembre, la Selección Colombia se despidió del Mundial de la categoría sub17 tras caer por 2-0 con su similar de Francia.

A pesar de haber tenido las mejores chances de gol, la tricolor no fue contundente y dijo adiós la posibilidad de seguir haciendo historia en la copa mundial que se desarrolla en Catar.

Ahora bien, más allá del tema futbolístico, los jugadores de la Selección Colombia se han visto envueltos en un enorme escándalo que incluso podría tener duras repercusiones por parte de la FIFA, máximo ente.

Todo se dio al final del juego con los franceses. Varios jugadores de la tricolor se vieron envueltos en dura trifulca que terminó con puños y demás.

Revelaron videos inéditos de la brutal pelea entre Colombia y Francia

En redes sociales circularon unos videos inéditos donde se observaron a varios jugadores colombianos empujando y teniendo una fuerte batalla campaña con sus similares galos.

En las imágenes se pudo ver que, incluso, la pelea se trasladó hasta otro de los terrenos de juego donde se disputaba el duelo entre Argentina y México por la misma fase.

De acuerdo a lo conocido, se dice que esta violenta pelea tendría un duro castigo por parte de la FIFA.