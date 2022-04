¡Que comience el juego! Está es la baraja de entrenadores que tienen las directivas de la FCF

Luego de muchos rumores y de preocupaciones, las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol dieron a informar este lunes 18 de abril, la desvinculación del entrenador Reinaldo Rueda como DT de la Selección Colombia, luego de quedar eliminado del Mundial de Catar 2022, por una mala presentación durante las Eliminatorias.

Ahora la nueva tarea para las directivas de la Federación es elegir el nuevo timonel que comenzará este nuevo proceso rumbo al Mundial del 2026, donde Colombia no podrá darse el lujo de quedarse por fuera de otra cita mundialista, teniendo en cuenta, que tiene grandes jugadores en el fútbol del exterior que podrían dar más en el combinado patrio.

Nacionales e internacionales, son los candidatos más cercanos de tomar las riendas de la Selección Colombia, para los próximos torneos, por tal motivo, les traemos los candidatos que han sonado para dirigir la ‘tricolor’ y que en verdad pueden tener una opción en llegar al banquillo cafetero, teniendo en cuenta, que, en la actualidad, no hay ofertas formales por ningún entrenador.

Marcelo Bielsa

El primer candidato que comenzó en el sonajero fue Marcelo Bielsa, quien hace poco se desvinculó del Leends de Inglaterra, por los malos resultados en los últimos partidos, aunque quedara en la memoria de los hinchas, luego de que, devolverle el lugar al equipo en la primera división del fútbol inglés.

Ahora, luego de la eliminación de Colombia del Mundial, varios medios argentinos, dieron a conocer que Bielsa, estaría entre las barajas de las directivas de la Federación colombiana de fútbol.

“Otra de las selecciones que no viajará a Catar es Colombia y los cafeteros están interesados en que el rosarino agarre la Sub 17 y la Sub 20 para poder trabajar desde las inferiores”, dio a conocer el diario Olé en el mes de marzo.

Incluso desde que se dio a conocer esta oportunidad de Bielsa y la Selección Colombia, se comenzó a rumorar una serie de condiciones que había puesto el argentino para llegar al banquillo cafetero, condiciones que fueron desmentidas al paso de los días. Vale recordar que Bielsa también interesa a la Selección de Bolivia y al Burnley para la próxima temporada.

Ricardo Gareca

Para nadie es un secreto que Ricardo Gareca es uno de los sueños de las directivas de la Federación colombiana de Fútbol y de los aficionados colombianos, teniendo en cuenta, que desde la salida del estratega Carlos Queiroz comenzó a sonar para llegar al banquillo colombiano, pero esta oportunidad cada vez se va desvaneciendo.

Durante los últimos meses se dio a conocer que en su momento si hubo algunos diálogos entre el entrenador y los directivos, pero las conversaciones no han podido prosperar por el vínculo que tiene el argentino con la Selección de Perú.

“Nunca nos permitiríamos tener un contacto oficial en estos momentos. Cuando renovamos con la selección, independientemente me vaya bien o mal, no aceptaría hablar con alguien”, declaró el entrenador.

En dado caso que se presente la oportunidad de dirigir la selección, Gareca tomaría las riendas del equipo colombiano en enero 2023, luego de que finalicé su vinculación con la selección ‘inca’.

Ramón Díaz

Otro nombre que se acercó a las directivas de la Federación fue el entrenador argentino Ramón Díaz, quien según el periodista Hernán Castillo de Argentina, el actual director técnico Al Hilal, estaría en la carpeta de la Selección Colombia, el único impedimento del estratega argenitno es el actual vínculo con el equipo de Arabia Saudita.

Vale recordar que Díaz, ya tuvo una experiencia como seleccionador, fue con Paraguay en los años 2014-2016, donde tuvo buenas presentaciones con la selección ‘inca’.

Luis Fernando Suárez

El único entrenador colombiano que comienza a sonar para llegar al banquillo de la Selección es Luis Fernando Suárez, actual entrenador de la Selección de Costa Rica y que está próximo a jugar el repechaje del Mundial del 2022 y estaría en la misma situación que Ricardo Gareca, en dado caso que clasifiquen a la cita mundialista.

