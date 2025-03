Davinson Sánchez, desconvocado de la Selección Colombia: ¿Quién será su reemplazo?

El defensor central de la Selección Colombia, Davinson Sánchez,fue desconvocado para el encuentro contra Paraguay programado para este martes 25 de marzo que usted podrá ver por el Canal RCN.

Esta noticia llega tras un fuerte golpe sufrido durante el partido contra Brasil el 22 de marzo, cuando el jugador chocó con el portero brasileño Alisson Becker, lo que generó gran preocupación entre los fanáticos colombianos.

Lo último sobre la lesión de Davinson Sánchez

Tras el violento choque, ambos jugadores tuvieron que abandonar el campo de juego, y se procedió a realizarle a Sánchez una serie de exámenes médicos.

Inicialmente, se informó que los resultados no habían mostrado lesiones graves. "Se ha mostrado una tomografía que no arrojó ninguna lesión y no ha habido novedades a la lesión. Así que va evolucionando bien y podría estar apto", explicó el director técnico Néstor Lorenzo en una rueda de prensa reciente.

No obstante, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tomó la decisión de desconvocar al defensor para evitar posibles complicaciones y seguir el protocolo establecido por la FIFA.

A través de un comunicado oficial, confirmaron que Sánchez no participará en el partido frente a Paraguay.

"El cuerpo técnico y médico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informan que el jugador Dávinson Sánchez no hará parte del compromiso de mañana frente a Paraguay", indicaron.

¿Quién tomará su lugar en la defensa?

Ante la baja de Davinson Sánchez, los candidatos para sustituirlo son Yerry Mina y Carlos Cuesta. Este último ya había reemplazado a Sánchez en el encuentro contra Brasil, en el cual Colombia sufrió una derrota por 2-1.

Ambos jugadores son opciones viables para asumir la responsabilidad en la defensa, y se espera que el cuerpo técnico haga su elección en las próximas horas.

Horarios y transmisiones de la fecha 14 de Eliminatorias por el Canal RCN

El partido entre Colombia y Paraguay será transmitido en vivo por Canal RCN y a través de la App de RCN. Además, en esta jornada de eliminatorias también podrás disfrutar de otros partidos importantes, como el Bolivia vs. Uruguay desde las 2:00 p.m. y el Argentina vs. Brasil a las 7:00 p.m..

este último solamente será transmitido por la aplicación del Canal RCN y no por la señal principal, el cual podrá ver desde las 7:00 p.m.