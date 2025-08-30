CANAL RCN
Deportes

Selección Colombia tendría primera baja para los duelos ante Bolivia y Venezuela: lesión dejaría por fuera a este jugador

Desde Europa reportan las molestias que tuvo este jugador en una de sus rodillas.

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
09:03 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Néstor Lorenzo dio a conocer este viernes la lista de 26 jugadores que harán parte de la convocatoria para los duelos definitivos ante Bolivia y Venezuela por las eliminatorias al Mundial del año 2026. Entre las novedades del estratega argentino, se conoció la presencia de Dayro Moreno, Luis Suárez, Marino Hinestroza, entre otros.

La tricolor llega con la necesidad de sumar tres puntos para clasificar de manera directa a la cita orbital que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La viral reacción del Pibe Valderrama a la convocatoria de Dayro Moreno
RELACIONADO

La viral reacción del Pibe Valderrama a la convocatoria de Dayro Moreno

No obstante, antes de la doble jornada, una noticia podría cambiar los planes de Lorenzo.

La posible baja que tendría Colombia para la fecha de eliminatorias

Este viernes, tras conocerse la convocatoria, el nombre del lateral Deiver Machado fue tendencia, todo esto, luego de conocerse que sufriera una molestia en una de sus rodillas en el duelo por la liga francesa entre Lens y Stade Brestois.

De acuerdo con medios franceses, el colombiano tuvo que ser sustituido por una lesión que pone en duda su presencia en la convocatoria con Colombia.

“Deiver Machado fue reemplazado en el entretiempo por una lesión de rodilla, lo que hace incierta su presencia en la selección colombiana”, señaló un medio partidario del equipo francés.

Foto: AFP.

De confirmarse las malas noticias, Machado sería la primera baja de la convocatoria de Lorenzo y obligaría al argentino a buscar opciones para la posición de lateral.

Dayro Moreno reveló cómo se enteró de su convocatoria: curiosa anécdota
RELACIONADO

Dayro Moreno reveló cómo se enteró de su convocatoria: curiosa anécdota

Cabe recordar que Machado venía de ser uno de los elegidos por Lorenzo en las últimas presentaciones de Colombia por eliminatorias.

Por lo pronto, los jugadores se irán uniendo a la convocatoria después de este fin de semana, donde la mayoría tendrá acción con sus respectivos equipos.

El duelo ante Bolivia se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre en el Metropolitano de Barranquilla desde las 6:30 de la tarde. Este duelo lo podrá observar por la pantalla del Canal RCN y la App del Canal RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Eliminatorias sudamericanas

La viral reacción del Pibe Valderrama a la convocatoria de Dayro Moreno

Millonarios

Millonarios rompió su mala racha y logró un triunfo histórico ante Águilas Doradas

Junior de Barranquilla

Junior goleó a Llaneros y sigue como líder indiscutible de la Liga BetPlay

Otras Noticias

Animales

Así era el cocodrilo prehistórico que descubrieron en Argentina: convivió con dinosaurios

¡Gigante prehistórico! Descubrieron en Argentina un cocodrilo que pudo cazar dinosaurios.

Enfermedades

¿El uso de algunos anticonceptivos podría aumentar el riesgo de infecciones?

Los científicos revelaron una importante asociación entre algunos métodos anticonceptivos con la susceptibilidad a enfermedades de transmisión sexual.

Selección Colombia

Fiebre por Barranquilla: ¿Cuánto cuesta viajar para ver la clasificación de Colombia al Mundial?

UNGRD

Aprueban el principio de oportunidad de Olmedo López, exdirector de la UNGRD

Gustavo Bolívar

"Yo respondo por ellos": Gustavo Bolívar reveló secretos inéditos detrás de 'Pandillas, Guerra y Paz'