Selección Colombia tendría primera baja para los duelos ante Bolivia y Venezuela: lesión dejaría por fuera a este jugador

Néstor Lorenzo dio a conocer este viernes la lista de 26 jugadores que harán parte de la convocatoria para los duelos definitivos ante Bolivia y Venezuela por las eliminatorias al Mundial del año 2026. Entre las novedades del estratega argentino, se conoció la presencia de Dayro Moreno, Luis Suárez, Marino Hinestroza, entre otros.

La tricolor llega con la necesidad de sumar tres puntos para clasificar de manera directa a la cita orbital que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

No obstante, antes de la doble jornada, una noticia podría cambiar los planes de Lorenzo.

La posible baja que tendría Colombia para la fecha de eliminatorias

Este viernes, tras conocerse la convocatoria, el nombre del lateral Deiver Machado fue tendencia, todo esto, luego de conocerse que sufriera una molestia en una de sus rodillas en el duelo por la liga francesa entre Lens y Stade Brestois.

De acuerdo con medios franceses, el colombiano tuvo que ser sustituido por una lesión que pone en duda su presencia en la convocatoria con Colombia.

“Deiver Machado fue reemplazado en el entretiempo por una lesión de rodilla, lo que hace incierta su presencia en la selección colombiana”, señaló un medio partidario del equipo francés.

Foto: AFP.

De confirmarse las malas noticias, Machado sería la primera baja de la convocatoria de Lorenzo y obligaría al argentino a buscar opciones para la posición de lateral.

Cabe recordar que Machado venía de ser uno de los elegidos por Lorenzo en las últimas presentaciones de Colombia por eliminatorias.

Por lo pronto, los jugadores se irán uniendo a la convocatoria después de este fin de semana, donde la mayoría tendrá acción con sus respectivos equipos.

El duelo ante Bolivia se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre en el Metropolitano de Barranquilla desde las 6:30 de la tarde. Este duelo lo podrá observar por la pantalla del Canal RCN y la App del Canal RCN.