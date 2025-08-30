La viral reacción del Pibe Valderrama a la convocatoria de Dayro Moreno

Este viernes 29 de agosto, Néstor Lorenzo dio a conocer la tan esperada lista de convocados de la Selección Colombia para los duelos definitivos ante Bolivia y Venezuela.

En el listado de jugadores, la gran novedad fue la presencia del delantero Dayro Moreno, hombre que ha venido teniendo grandes actuaciones en el último tiempo con el Once Caldas de Manizales.

Su convocatoria ha generado un sinnúmero de reacciones en redes sociales. Desde memes, hasta palabras de los propios referentes de la Selección Colombia.

Reacción viral de Pibe Valderrama a la convocatoria de Dayro

Una de las reacciones más virales fue la del referente y exjugador de la tricolor, Carlos 'Pibe' Valderrama, quien mediante un video se mostró sorprendido, pero a la vez feliz por el llamado del delantero.

“Ñerda mari**, sí señor, Dayro Moreno, no joda. Vaya a mam**, qué calidad. Ya lo llamaron, lo que estábamos esperando. Erda, qué bueno. Muchachos, a llenar el Metropolitano que vamos a clasificar al Mundial. Con todos los fierros, todo bien”, dijo el Pibe.

La reacción del exjugador colombiano se hizo de inmediato viral en redes sociales.

En esta jornada, la Selección Colombia solo necesita sacar como mínimo 1 punto para avanzar al Mundial del año 2026 de manera directa.

Cabe anotar que el primer duelo de la doble fecha será ante Bolivia el próximo 4 de septiembre, mientras que ante Venezuela será el martes 9 de este mismo mes.

Conozca la convocatoria completa de la Selección Colombia

⁠Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Dayro Moreno – Once Caldas DAF

⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)

⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)

⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)

⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)