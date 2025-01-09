Selección Colombia vs. Bolivia, fecha 17 de eliminatorias: fecha, hora y TV

La Selección Colombia se juega este jueves 4 de septiembre uno de los partidos más importantes de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El combinado nacional recibirá a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la fecha 17 y, de conseguir la victoria, asegurará matemáticamente su clasificación a la cita orbital.

Con 22 puntos en la tabla de posiciones, la ‘Tricolor’ depende de sí misma para firmar su tiquete mundialista, lo que representa un escenario ideal para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que no ha mantenido una campaña sólida durante la competencia. La expectativa entre los aficionados es máxima, pues se espera un marco espectacular en el en 'Metro' para soñar con una nueva clasificación.

Un triunfo que puede marcar la historia reciente de la selección

Colombia llega motivada pues los jugadores saben que están a un paso de cumplir el primer gran objetivo del proceso: volver a una Copa del Mundo. La responsabilidad no es menor, ya que Bolivia, aunque sin opciones reales de clasificar, siempre ha sido un rival incómodo y busca cerrar su participación dejando una buena impresión.

El cuerpo técnico ha enfatizado en mantener la concentración, aprovechar la localía y no subestimar al adversario. Con figuras consolidadas y un plantel equilibrado, el reto será imponer condiciones desde el pitazo inicial y evitar cualquier sorpresa.

Detalles del partido y transmisión oficial

RELACIONADO DT del Bayern Múnich y el respaldo para Luis Díaz tras su fallo viral en la Bundesliga

El encuentro será transmitido por el Canal RCN y su aplicación oficial desde las 4:30 p.m., con una completa previa que analizará cada detalle del compromiso. El pitazo inicial está programado para las 6:30 p.m. en el Metropolitano, donde la afición espera celebrar no solo una victoria, sino la confirmación de Colombia como una de las selecciones clasificadas al Mundial 2026.