🔴EN VIVO🔴 Selección Colombia vs. Bolivia por La Suplente del Canal RCN: siga todas las emociones del partido

La Selección Colombia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, que es su habitual casa, recibirá este 4 de septiembre de 2025 a Bolivia.

El partido será válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas y la 'tricolor' necesita de una victoria para asegurar su clasificación al Mundial del 2026.

Todo está pactado para que la pelota comience a rodar en el césped del 'Metro' de Barranquilla a las 6:30 de la tarde, en un marco colmado de hinchas colombianos que quieren celebrar una clasificación más.

La Selección Colombia ya se midió ante Bolivia en estas Eliminatorias Sudamericanas, en El Alto, y perdió 1-0 con un gol de Miguel Terceros. Por lo tanto, quiere tomarse revancha y reencontrarse con la victoria.

¿Cómo llegan la Selección Colombia y la Selección de Bolivia al partido de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo no ha podido ganar en las Eliminatorias Sudamericanas. En ese lapso ha sumado tres derrotas (vs. Uruguay, Ecuador y Brasil) y tres empates (vs. Paraguay, Perú y Argentina).

De esa manera, previo a la fecha 17, la 'tricolor' se encuentra en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 22 puntos tras haber conseguido cinco victorias, siete empates y cuatro derrotas.

Mientras tanto, Bolivia le ganó en la última fecha a Chile en condición de local con un marcador de 2-0 y goles de Miguel Tercero y Enzo Monteiro. Es así como aún conserva sus esperanzas de poder clasificarse a la próxima cita mundialista.

El seleccionado boliviano está octavo en la tabla de posiciones con 17 puntos y ha logrado cinco victorias, dos empates y nueve derrotas.

¿Cuáles serán los rivales de la Selección Colombia y la Selección de Bolivia en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas?

La fecha 18, que es la última de las Eliminatorias Sudamericanas, se jugará el próximo martes 9 de septiembre de 2025.

Ese día, la Selección Colombia se verá frente a frente vs. Venezuela, en condición de visitante, a las 6:30 de la tarde, mientras que Bolivia, de local, jugará a esa misma hora contra Brasil.