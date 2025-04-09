Video: Dayro Moreno puso a vibrar el Metropolitano en la llegada de la Selección Colombia

La Selección Colombia ya llegó al Metropolitano de Barranquilla para el duelo decisivo frente a Bolivia por la penúltima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El ambiente en el estadio Metropolitano se llenó de emoción desde temprano con la llegada del bus tricolor, que fue transmitida en directo por el Canal RCN desde las 4:30 p.m.

En medio de aplausos y cánticos de los aficionados, cada jugador bajó del vehículo para ingresar a la concentración. El primero en hacerlo fue el arquero Camilo Vargas, mientras que el último en descender fue el capitán James Rodríguez, quien recibió una ovación especial de los hinchas.

Dayro Moreno, la figura fuera de la cancha

Sin embargo, el gran protagonista del arribo fue Dayro Moreno, quien a sus 39 años volvió a ser convocado por la Selección Colombia y se robó todas las miradas.

El delantero, conocido por su estilo particular, bajó del bus con una facha que de inmediato se volvió tendencia en redes sociales y en las gradas del Metropolitano.

Expectativa para el partido contra Bolivia

El balón rodará a las 6:30 p.m. y Colombia sabe que este encuentro es vital para asegurar la clasificación directa al Mundial de 2026.

Los seguidores esperan que Dayro tenga minutos y, como muchos lo sueñan, que pueda marcar el gol de la victoria que selle su regreso de la mejor manera.

La llegada del equipo no solo dejó imágenes memorables, sino también la ilusión renovada de un país que confía en su selección, peri que los últimos resultados no lo han acompañado.