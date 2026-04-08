CANAL RCN
Colombia

MinTransporte establece nuevas reglas para vehículos eléctricos livianos: incumplirlas genera sanciones

La Resolución establece los límites de velocidad, dependiendo del lugar de desplazamiento, y otros requisitos mínimos para usar este tipo de vehículos.

Foto: Secretaría de Seguridad
Foto: Secretaría de Seguridad

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
07:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con el auge de los Vehículos Eléctricos Livianos de Movilidad Personal Urbana (VELMPU), el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, expidió la Resolución 20263040030675 de 2026 para reglamentar la micromovilidad en Colombia.

De acuerdo con la ministra María Fernanda Rojas, “la micromovilidad llegó para quedarse y necesitaba reglas claras. Con esta reglamentación damos un paso decisivo para proteger la vida de los usuarios, brindar seguridad jurídica a fabricantes y autoridades, y consolidar alternativas de movilidad sostenible que contribuyan a ciudades más seguras y eficientes”.

Cómo hacer el traspaso legal de un vehículo vendido sin papeles: Requisitos y solución
RELACIONADO

Cómo hacer el traspaso legal de un vehículo vendido sin papeles: Requisitos y solución

Nuevas normas para vehículos eléctricos livianos en Colombia y sus conductores:

La Resolución incorpora una clasificación de vehículos automotores y no automotores, de distintas categorías, para “brindar mayor claridad a ciudadanos, fabricantes, comercializadores y autoridades de tránsito sobre las características y condiciones de uso”.

A partir del 1 de enero de 2027, los conductores de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana deberán llevar consigo una lámina de identificación, con “información técnica como velocidad máxima, número de serie, año de fabricación, marca, modelo, peso, potencia, categoría y clase” de su medio de transporte.

¿Habrá cambios de peajes con el gobierno de De la Espriella? Ministra designada habló
RELACIONADO

¿Habrá cambios de peajes con el gobierno de De la Espriella? Ministra designada habló

Incumplir la velocidad máxima y otras normas de seguridad en VELMPU generará sanciones:

Entre las normas que establece la Resolución del MinTransporte se establecen requisitos mínimos de seguridad para los VELMPU, como la incorporación de “sistemas de frenado, iluminación frontal y trasera, avisador acústico, limitador de velocidad, visualizador de batería y velocidad, luces direccionales y mecanismos que impidan la manipulación de la velocidad máxima”.

La velocidad máxima en espacios de recreación y deporte será de 25 km/h; en vías, de 40 km/h, y la circulación queda prohibida en zonas peatonales.

También hay nuevas reglas fuera del perímetro urbano y serán aplicadas en casos en los que las autoridades regionales no hayan establecido una normativa propia.

Además, los conductores de VELMPU tendrán que llevar casco y prendas retrorreflectivas en momentos de poca visibilidad y respetar las normas de movilidad en transporte público y los lineamientos para deshacerse de las baterías y otros componentes de sus vehículos.

Quienes no cumplan con las normas de la nueva Resolución serán sancionados; sin embargo, los primeros tres meses serán de pedagogía y socialización.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Polémico Spark azul que se subió a un puente peatonal volvió a las calles: esta es la razón

Fuerza Aérea Colombiana

Gobierno anuncia la compra de aviones militares KC-390: ¿Tendrán influencia con los Gripen?

Bogotá

¡Pilas! Estas son las marchas y plantones que habrá en Bogotá del 5 al 10 de agosto

Otras Noticias

Atlético Nacional

Atlético Nacional podría perder a una de sus grandes figuras a ÚLTIMA HORA

Un club argentino ya habría establecido los primeros diálogos.

Irán

Acuerdo sobre Ormuz que podría estabilizar los precios de gas y crudo podría alcanzarse “pronto”

Apenas el lunes, Irán dijo que no se encontraba en conversaciones con los EE. UU. e indicó que busca imponer tasas a los buques mercantes que atraviesen el estrecho.

Bogotá

No se cobrará el ICA por pagos realizados con Bre-B y otras billeteras digitales en Bogotá

Astrología

Mhoni Vidente sorprendió con una nueva predicción: ¿qué podría pasar?

Invima

Invima prohíbe la comercialización de marca de chocolatina: alertan por riesgos para la salud