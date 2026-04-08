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Atlético Nacional podría perder a una de sus grandes figuras a ÚLTIMA HORA

Un club argentino ya habría establecido los primeros diálogos.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
06:56 p. m.
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Atlético Nacional ya debutó en la Liga BetPlay 2026 II venciendo 0-3 a Jaguares, en el estadio Municipal de Montería, con anotaciones de Marlos Moreno (7'), Andrés Sarmiento (19') y Alfredo Morelos.

En ese partido, Milton Casco, el experimentado lateral izquierdo argentino que hizo historia en River Plate, fue titular y permaneció en cancha hasta el pitazo final.

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Sin embargo, desde su país natal surgió la información de que un equipo tradicional estaría intentando repatriar al oriundo de María Grande, Entre Ríos, Argentina.

Milton Casco, figura de Atlético Nacional, está siendo buscado por Gimnasia y Esgrima La Plata

De acuerdo con TyC Sports, Gimnasia, que ya buscó a Milton Casco cuando se confirmó su no continuidad en River Plate, intentaría hacer un nuevo esfuerzo por el lateral.

"El 'lobo' sueña con repatriar a Milton Casco. La principal traba para Gimnasia es que no tiene cupos para reforzarse y, para liberar uno, deberá desprenderse de un futbolista al exterior. En caso de no poder concretar su retorno en este mercado de pases, buscarán hacerlo en diciembre, cuando se termina su contrato con el equipo colombiano", precisó el medio citado.

Además, el comunicador Nicolás Bozza manifestó que a Milton Casco le interesaría la oferta por cuestiones personales.

"Milton Casco evalúa por cuestiones personales regresar de Colombia y en Gimnasia, enterados de la situación, iniciaron los primeros contactos para sumarlo. De no ser ahora, la dirigencia del 'lobo' confía en que en diciembre el defensor sea refuerzo", precisó.

Los números de Milton Casco en Atlético Nacional

Desde su llegada al club 'verdolaga', Milton Casco, el ex Newell's Old Boys y River Plate, ha disputado 1.762 minutos en 21 partidos.

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En ese lapso, el lateral argentino ha anotado dos goles (vs. América y Fortaleza) y dos asistencias (vs. Inter de Bogotá y Fortaleza).

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