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Así ha sido el impacto de la eliminación de aranceles de Ecuador a los productos colombianos

Ecuador decidió eliminar los aranceles del 100% desde el 1 de junio, tras las tensiones comerciales y diplomáticas bilaterales.

Noticias RCN

junio 05 de 2026
08:03 p. m.
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Desde el 1 de junio comenzó a regir la eliminación de aranceles que el gobierno ecuatoriano había impuesto a productos colombianos, poniendo fin a una medida que generó tensión diplomática entre ambos países y afectaciones económicas significativas.

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La decisión fue anunciada el 31 de mayo por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Según Olivia Díazgranados, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, durante la primera semana tras la eliminación de aranceles "no ha pasado mucho".

Si bien los aranceles con Ecuador ya están en cero aranceles, el transporte de carga en este momento está retomando otra vez procesos. Obviamente las empresas están en procesos de producción porque tampoco tenían previsto que la medida se derogara en esta fecha.

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Relaciones comerciales de Ecuador y Colombia tras eliminación de aranceles

La directora señaló que muchas empresas colombianas han decidido esperar hasta después de la segunda vuelta electoral, programada para el 21 de junio, antes de reactivar completamente sus operaciones comerciales.

Las elecciones del 21 de junio también le van a dar a los empresarios un poquito más de certidumbre sobre qué va a pasar con el comercio con Ecuador.

Todos los sectores exportadores colombianos que comercian con Ecuador resultan beneficiados con esta medida. Díazgranados indicó que "las empresas están empezando otra vez a desarrollar y en su etapa de producción de todos los productos que exportan", esperando que la próxima semana se reactive más intensamente el comercio bilateral.

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Ecuador espera que Colombia derogue decreto arancelario

La directora de la Cámara de Comercio señaló que "estamos esperando que el gobierno colombiano derogue el decreto 0170 y los subsiguientes que indujeron los aranceles a los productos ecuatorianos", solicitando reciprocidad en la decisión.

El intercambio comercial entre Colombia y Ecuador representa aproximadamente 3.000 millones de dólares anuales en balanza comercial, con 1.800 millones de dólares en exportaciones colombianas y 1.200 millones en exportaciones ecuatorianas.

Este comercio involucra a 3.280 empresas colombianas que exportan a Ecuador y 2.055 empresas ecuatorianas con negocios en Colombia.

Asimismo, destacó la complementariedad comercial entre ambas naciones:

No son países rivales en los mismos productos que exportan, sino por el contrario, hay una complementariedad importante. Para Ecuador no es fácil reemplazar los productos que vienen de Colombia, y para Colombia tampoco es fácil reemplazar los productos que vienen de Ecuador.

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