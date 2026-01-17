CANAL RCN
Deportes

Senegal vs. Marruecos, gran final de la Copa Africana: fecha, hora y canal para ver

Senegal y Marruecos se citaron en la gran final de la Copa Africana. Prográmese para este partidazo.

Mane
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 17 de 2026
05:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Presentados desde el inicio del torneo como los dos grandes candidatos al título, Marruecos y Senegal ratificaron su condición de favoritos y este miércoles sellaron su clasificación a la gran final de la Copa de África de Naciones (CAN). El anfitrión y los vigentes campeones continentales se medirán este domingo 18 de enero, en un duelo que promete intensidad, jerarquía y alto nivel futbolístico para definir al nuevo monarca africano.

Ambas selecciones llegaron a esta instancia tras recorridos sólidos y actuaciones convincentes, sosteniendo el peso de la presión que supone ser señalados como favoritos desde antes del pitazo inicial. Ahora, con el boleto a la final en el bolsillo, Marruecos y Senegal buscarán un segundo título en su historia dentro del torneo más importante del continente.

Semifinales de la Copa Africana: cruces, fechas, horarios y TV
RELACIONADO

Semifinales de la Copa Africana: cruces, fechas, horarios y TV

Marruecos, firme en casa y con Bono como figura decisiva

La selección marroquí necesitó recurrir a la tanda de penales para superar a una aguerrida Nigeria, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario. Desde los doce pasos, el anfitrión fue más efectivo y se impuso 4-2, con el arquero Yassine Bounou, conocido como “Bono”, erigiéndose como el gran héroe de la noche.

El guardameta brilló en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, escenario que también acogerá la final, al detener los disparos de Samuel Chukwueze y Bruno Onyemaechi, desatando la euforia del público local. Marruecos solo falló uno de sus lanzamientos y aseguró así su presencia en su segunda final de la CAN, tras la disputada en 2004, cuando cayó ante Túnez.

El equipo dirigido por Walid Regragui, semifinalista por sorpresa en el Mundial de Catar 2022, volvió a mostrar orden, solidez defensiva y carácter competitivo. Achraf Hakimi fue uno de los jugadores más activos del encuentro, aunque no logró marcar durante el partido, más allá de convertir su penal en la tanda decisiva.

La FIFA se sorprende por el partido de Colombia que rompe récords: superó a la final del Mundo
RELACIONADO

La FIFA se sorprende por el partido de Colombia que rompe récords: superó a la final del Mundo

Senegal y el liderazgo de Mané en su última CAN

En la otra semifinal, Senegal se impuso 1-0 a Egipto en un duelo cargado de expectativa, especialmente por el enfrentamiento entre Sadio Mané y Mohamed Salah. El conjunto senegalés fue más eficaz y encontró la victoria gracias a su gran referente ofensivo.

El gol llegó al minuto 78, cuando tras un disparo de Lamine Camara rechazado por la defensa, el balón quedó en poder de Mané, quien controló con categoría y sacó un remate raso, ajustado al palo, que dejó sin opciones al experimentado arquero Mohamed El Shenawy. El tanto desató la celebración de los “Leones de la Teranga” y selló su paso a una nueva final continental.

Tras el encuentro, Mané confirmó que esta será su última Copa de África de Naciones, añadiendo un componente emocional a la final: “Estoy feliz con que mi último partido en la CAN sea una final con mis Leones. Espero que consigamos el trofeo y podamos llevarlo a Dakar”.

Mourinho preocupó a los colombianos: así habló de la reciente lesión que sufrió Richard Ríos
RELACIONADO

Mourinho preocupó a los colombianos: así habló de la reciente lesión que sufrió Richard Ríos

La gran final se disputará este domingo 18 de enero, a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana), con transmisión para todo el país a través de Win Sports +. Marruecos y Senegal, dos potencias africanas, se enfrentarán por la gloria continental en un cierre de lujo para la CAN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

¿Habrá apelación? Millonarios ya tendría definido el futuro inmediato de Falcao

Deportivo Cali

Esto tiene que pasar para que Deportivo Cali descienda en 2026, según la IA

Liga BetPlay

¡Vuelve la Liga BetPlay! Los partidazos de este fin de semana en Colombia y el mundo

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez hizo un llamado urgente a los fans del cantante

Seguidores de Yeison Jiménez, atentos al fuerte pronunciamiento de su hermana: esto dijo la familiar del cantante.

Ministerio de Vivienda

Comprar vivienda tendría ajuste rotundo dentro de poco: aumento del salario cambió los planes

El Gobierno estudia una posibilidad que cambiaría la forma en la que se compra vivienda de interés social.

Armada Nacional

Así es la estación científica de Ecuador en la Antártida: las condiciones climáticas son retadoras

Venezuela

Diosdado Cabello habría sostenido conversaciones con la administración Trump

EPS

¿Quién maneja las EPS intervenidas? La Supersalud aclaró que no las administra, sino que vigila los recursos