Senegal vs. Marruecos, gran final de la Copa Africana: fecha, hora y canal para ver

Presentados desde el inicio del torneo como los dos grandes candidatos al título, Marruecos y Senegal ratificaron su condición de favoritos y este miércoles sellaron su clasificación a la gran final de la Copa de África de Naciones (CAN). El anfitrión y los vigentes campeones continentales se medirán este domingo 18 de enero, en un duelo que promete intensidad, jerarquía y alto nivel futbolístico para definir al nuevo monarca africano.

Ambas selecciones llegaron a esta instancia tras recorridos sólidos y actuaciones convincentes, sosteniendo el peso de la presión que supone ser señalados como favoritos desde antes del pitazo inicial. Ahora, con el boleto a la final en el bolsillo, Marruecos y Senegal buscarán un segundo título en su historia dentro del torneo más importante del continente.

Marruecos, firme en casa y con Bono como figura decisiva

La selección marroquí necesitó recurrir a la tanda de penales para superar a una aguerrida Nigeria, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario. Desde los doce pasos, el anfitrión fue más efectivo y se impuso 4-2, con el arquero Yassine Bounou, conocido como “Bono”, erigiéndose como el gran héroe de la noche.

El guardameta brilló en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, escenario que también acogerá la final, al detener los disparos de Samuel Chukwueze y Bruno Onyemaechi, desatando la euforia del público local. Marruecos solo falló uno de sus lanzamientos y aseguró así su presencia en su segunda final de la CAN, tras la disputada en 2004, cuando cayó ante Túnez.

El equipo dirigido por Walid Regragui, semifinalista por sorpresa en el Mundial de Catar 2022, volvió a mostrar orden, solidez defensiva y carácter competitivo. Achraf Hakimi fue uno de los jugadores más activos del encuentro, aunque no logró marcar durante el partido, más allá de convertir su penal en la tanda decisiva.

Senegal y el liderazgo de Mané en su última CAN

En la otra semifinal, Senegal se impuso 1-0 a Egipto en un duelo cargado de expectativa, especialmente por el enfrentamiento entre Sadio Mané y Mohamed Salah. El conjunto senegalés fue más eficaz y encontró la victoria gracias a su gran referente ofensivo.

El gol llegó al minuto 78, cuando tras un disparo de Lamine Camara rechazado por la defensa, el balón quedó en poder de Mané, quien controló con categoría y sacó un remate raso, ajustado al palo, que dejó sin opciones al experimentado arquero Mohamed El Shenawy. El tanto desató la celebración de los “Leones de la Teranga” y selló su paso a una nueva final continental.

Tras el encuentro, Mané confirmó que esta será su última Copa de África de Naciones, añadiendo un componente emocional a la final: “Estoy feliz con que mi último partido en la CAN sea una final con mis Leones. Espero que consigamos el trofeo y podamos llevarlo a Dakar”.

La gran final se disputará este domingo 18 de enero, a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana), con transmisión para todo el país a través de Win Sports +. Marruecos y Senegal, dos potencias africanas, se enfrentarán por la gloria continental en un cierre de lujo para la CAN.