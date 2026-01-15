CANAL RCN
Deportes

Mourinho preocupó a los colombianos: así habló de la reciente lesión que sufrió Richard Ríos

El volante antioqueño sufrió una importante lesión, de acuerdo a lo comentado por el director técnico de Benfica.

Jose Mourinho Richard Rios
FOTO: Benfica - AFP

Noticias RCN

enero 15 de 2026
08:12 a. m.
Este miércoles 14 de enero, el Benfica sufrió una dura eliminación, al caer por 1-0 en los cuartos de final de la Copa de Portugal ante FC Porto, uno de sus clásicos rivales. Sin embargo, los focos se quedaron sobre Richard Ríos, quien terminó lesionado y tuvo que ser sustituido antes de terminar el primer tiempo.

El colombiano salió en camilla mostrando grandes gestos de dolor, al parecer con un problema en uno de sus hombros tras ser chocado por dos jugadores del cuadro de Oporto. No pudo continuar y las declaraciones del técnico José Mourinho no son alentadoras.

Lo que dijo José Mourinho sobre la lesión de Richard Ríos

El técnico portugués José Mourinho habló en la rueda de prensa posterior al compromiso, donde fue consultado sobre el estado de salud de Ríos. Allí comentó que es un tema importante, pero que tampoco significa que se pierde el resto de temporada.

Es una lesión importante. Un jugador con su mentalidad encara una lesión de una manera diferente. Este tipo de jugadores no lo piensan dos veces y piensan más en el futuro que en el presente, va a pensar en ayudar al equipo cuando más lo necesite.

De momento, 'Mou' lo descartó para el próximo partido de la Liga de Portugal que será enfrentando a Río Ave, pero habrá que determinar el tiempo real de incapacidad. "No significa que vaya a jugar contra Rio Ave, sería algo sobrehumano, pero aún así nos ayudará esta temporada. Creo que sí".

Los jugadores de Colombia lesionados previo al Mundial

A la espera de que Benfica confirme cuál es la lesión de Ríos, el volante nacido en Antioquia se suma a un largo listado de jugadores de la Selección Colombia que presentan problemas de lesiones a unos meses de la Copa del Mundo 2026.

Entre ellos están Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en el Crystal Palace, Yerry Mina y Jhon Jáner Lucumí en sus clubes de la Serie A y finalmente Juan Camilo Hernández, con problemas físicos en medio del buen momento que vivía con Real Betis.

