Semifinales de la Copa Africana: cruces, fechas, horarios y TV

La Copa Africana de Naciones entra en su etapa decisiva y el torneo comienza a perfilar a los grandes candidatos al título. Con los cruces de semifinales ya definidos, la expectativa crece no solo entre los aficionados del continente africano, sino también en el resto del mundo, donde cada vez son más los seguidores que siguen de cerca este certamen. El atractivo principal radica en el alto nivel de las selecciones participantes y en la presencia de figuras que brillan en las principales ligas del planeta.

Esta edición del torneo ha dejado partidos intensos, sorpresas y un nivel competitivo que confirma el crecimiento sostenido del fútbol africano. Ahora, con solo cuatro selecciones en carrera, el margen de error es mínimo y cada encuentro se perfila como una final anticipada.

Senegal y Egipto, un duelo de figuras y ambición

La primera semifinal enfrentará a Senegal y Egipto, dos potencias del continente que llegan con argumentos sólidos para soñar con el título. El partido se disputará este miércoles 14 de enero a partir de las 12:00 p.m. (hora colombiana) y contará con transmisión para Colombia a través de Win Sports.

El foco mediático estará puesto en el enfrentamiento entre Sadio Mané y Mohamed Salah, dos de los jugadores africanos más influyentes de la última década. Senegal buscará imponer su fortaleza colectiva, su orden táctico y la jerarquía de un plantel acostumbrado a los partidos decisivos. Egipto, por su parte, confía en su tradición, su experiencia en instancias finales y en la capacidad de Salah para marcar diferencias en los momentos clave.

Más allá de las individualidades, se espera un duelo estratégico, cerrado y cargado de tensión, en el que cada detalle puede inclinar la balanza. Ambos equipos saben que avanzar a la final no solo significa acercarse al trofeo, sino también reafirmar su lugar entre las grandes selecciones del fútbol africano.

RELACIONADO Fredy Guarín relató y mostró cómo un grupo de ladrones ingresaron a su finca

Nigeria y Marruecos, un choque de estilos y tradición

La segunda semifinal tendrá como protagonistas a Nigeria y Marruecos, dos selecciones que suelen ser protagonistas habituales en las fases definitivas de la Copa Africana. El compromiso se jugará el jueves 15 de enero desde las 3:00 p.m. (hora colombiana) y también será transmitido por Win Sports para todo el país.

Nigeria llega con un equipo dinámico, físico y con una mezcla interesante de juventud y experiencia. Marruecos, en cambio, apuesta por un juego más elaborado, con futbolistas que se desempeñan en ligas europeas de alto nivel y que han demostrado personalidad en torneos internacionales recientes.

Este cruce promete ser uno de los más atractivos del torneo, con dos estilos bien definidos y una rivalidad que siempre deja partidos vibrantes. El ganador avanzará a una final que, sin importar el rival, garantizará un espectáculo de primer nivel.

Con estas semifinales, la Copa Africana de Naciones confirma su lugar como uno de los torneos más apasionantes del calendario internacional, donde el talento, la historia y la emoción se combinan para ofrecer fútbol de alto voltaje.