Millonarios, Santa Fe, América y más jugarán la Serie Colombia 2026: fechas y cómo ver los partidos

Millonarios, Santa Fe y América disputarán la Serie Colombia 2026. Consulte el calendario, partidos, sedes y cómo verlos en vivo por TV.

Foto: ESPN

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
07:53 p. m.
El 2026 arrancará en enero con una nueva edición de la Serie Colombia, un torneo amistoso que ya se consolidó como una tradición del verano sudamericano y que sirve como antesala ideal para la temporada oficial del FPC.

Este certamen reunirá a clubes de Colombia, Argentina y Venezuela, con partidos atractivos y sedes tanto en territorio colombiano como en Uruguay.

La Serie Colombia 2026 contará con la participación de nueve equipos y los encuentros comenzarán el viernes 9 de enero, ofreciendo a los aficionados una oportunidad temprana de ver a sus equipos en acción antes del inicio de las ligas locales.

Serie Colombia 2026: equipos participantes y sedes

Colombia será el país con mayor representación, con seis clubes históricos: América de Cali, Independiente Santa Fe, Once Caldas, Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo y Millonarios.

Desde Argentina llegarán Independiente y Huracán, mientras que Deportivo Táchira completa el grupo de participantes.

En cuanto a los escenarios, los partidos se disputarán en el Estadio Metropolitano de Techo, Palmaseca y el Pascual Guerrero, además del Parque Viera y el Parque Saroldi en Montevideo, sedes que aportan un atractivo internacional al torneo.

Fixture completo y cómo ver en vivo la Serie Colombia 2026

El debut será con el partido "Independiente Santa Fe vs. Deportivo Táchira", programado para el viernes 9 de enero, en el estadio de Techo, con horario aún por confirmar.

El sábado 10 de enero, Deportivo Cali enfrentará a Once Caldas a las 6:00 p.m. (COL) en Palmaseca.

El martes 13 de enero habrá doble jornada: América de Cali se medirá ante Once Caldas a las 7:00 p.m. (COL) en el Pascual Guerrero, mientras que Millonarios jugará contra Independiente a la misma hora en Colombia, pero a las 9:00 p.m. (URU/ARG) en Montevideo, en el Parque Viera.

El cierre será el viernes 16 de enero, cuando Cúcuta Deportivo enfrente a Huracán a las 4:15 p.m. (COL) en el Parque Saroldi.

Toda la acción de la Serie Colombia 2026 podrá verse en vivo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+, que transmitirán todos los partidos del certamen.

