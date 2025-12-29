CANAL RCN
Deportes

¡Jugarán sin público! Sanciones para DIM y Nacional tras disturbios en final de Copa BetPlay

La final de la Copa BetPlay terminó empañada por disturbios y dejó fuertes sanciones para Nacional y DIM, que deberán cumplirse en 2026.

Sanción a Nacional y DIM por final de Copa BetPlay
Foto: captura de pantalla videos

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
05:29 p. m.
Los hechos lamentables de la final (vuelta) de la Copa BetPlay 2025 ya tuvieron respuesta oficial por parte de Dimayor.

Este 29 de diciembre de 2025, el Comité Disciplinario del Campeonato de la DIMAYOR publicó la Resolución 134, en la que impone castigos deportivos y económicos tanto para Independiente Medellín como para Atlético Nacional, con cumplimiento en 2026.

Más allá del título que quedó en manos del cuadro verdolaga, el foco del documento está en las conductas impropias de espectadores y en cómo estas afectaron el normal desarrollo del espectáculo disputado en el Atanasio Girardot.

DIM: seis fechas de suspensión total de plaza y multa

La sanción más dura fue para Independiente Medellín (DIM) que oficiaba como local. El Comité resolvió “seis (6) fechas de suspensión total de la plaza” y una multa de $3.914.625, por infracciones asociadas al artículo 84 del CDU de la FCF en la final de vuelta.

En su defensa, el club argumentó que hubo planeación previa y participación en espacios institucionales, señalando que antes del partido estuvo en Mesas de Convivencia y reuniones para mitigar riesgos de un evento de alta complejidad.

En el texto se menciona, por ejemplo, la recomendación de que el encuentro se jugara “con una sola hinchada” y campañas de “No a la pirotecnia no autorizada”, entre otras medidas.

Atlético Nacional: tres fechas de suspensión total de plaza y misma multa

Atlético Nacional también fue sancionado. La Resolución 134 impone “tres (3) fechas de suspensión total de plaza” y la misma multa de $3.914.625, en el marco de la final de vuelta de Copa.

En sus argumentos, Nacional insistió en un punto que suele aparecer en estos procesos: que el organizador del evento es el club local y que la planeación de seguridad y control de ingreso no depende del visitante.

Cabe recordar que las sanciones para ambos clubes aplica en competencia de Copa y ambos clubes cuentas con recurso de apelación.

