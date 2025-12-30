Millonarios estaría cerca de perder una de sus figuras para 2026: cerca de firmar con club europeo

La temporada de fichajes se sigue moviendo en el fútbol profesional colombiano. Los grandes clubes han movido sus fichas en materia de llegadas y salidas de sus plantillas de cara a 2026.

Uno de los que ha acaparado las miradas es Millonarios, club que ha hecho una barrida en su nómina tras la mala temporada que se vivió en este 2025.

Durante las últimas horas, los rumores apuntan a que los embajadores estarían cerca de perder otra de sus figuras. Se trata de Nicolás Arévalo, volante que estaría cerca de tomar rumbo al fútbol europeo.

Este será el nuevo club de Nicolás Arevalo

Según el periodista Julián Capera, los dos clubes ya están firmando la documentación y se espera que Arévalo se integre al Metalist de Ucrania.

Además, también se espera que el volante viaje en la segunda semana de enero para realizarse los exámenes médicos de rigor. De superarlos, se integrará de inmediato a la disciplina del equipo europeo, que tiene previsto realizar su pretemporada en España, facilitando así la adaptación inicial del futbolista colombiano antes de instalarse en territorio ucraniano.

Arévalo, quien debutó en 2023 y fue parte del plantel campeón en el primer semestre de ese año, sumó un total de 51 partidos oficiales con la camiseta albiazul. Su salida representa la séptima baja confirmada de Millonarios para el próximo año, uniéndose a nombres como Juan Pablo Vargas e Iván Arboleda.

A pesar de no ser un titular indiscutible en el último semestre, su proyección y disciplina táctica lo convirtieron en un activo valioso que ahora permitirá un alivio financiero y una nueva vitrina internacional para las canteras del club "embajador".