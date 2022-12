En video: el show de celos público que le hizo Messi al ‘Kun’ Agüero

En día de descanso del Mundial de Catar 2022 los jugadores siguen bastante atentos a las redes sociales y todo lo que está entorno a ellos. Prueba de ello, Lionel Messi se sumó este miércoles a un stream de su gran amigo el ‘Kun’ Agüero y dejaron varios momentos inolvidables para los aficionados del fútbol mundial.

Todos conocen la amistad a lo largo de los años que fue creciendo entre Messi y el ‘Kun’, pues a pesar del retiro profesional del delantero ex Manchester City, su relación sigue siendo bastante cercana y según lo que afirman ambos, constantemente chatean y se preocupan el uno por el otro.

Así quedó demostrado este miércoles cuando Messi y el ‘Papu’ Gómez estuvieron en la transmisión Agüero y el rosarino no tuvo problema con hacerle una escena de celos por el poco interés que el ‘Kun’ muestra en diferentes oportunidades.

Durante la transmisión que duró más de una hora, Messi le reclamó al ‘Kun’ su actitud en algunos días en los que no aparece en el chat.

“Lo que pasa es que vos no aparecés y cuando estás al pedo empezás a mandar una detrás de otra y no es así tampoco. Escribís cuando tenés ganas no más”, le dijo contundentemente el astro argentino a su gran amigo.

Cuando no le contestas seguido a la tóxica: pic.twitter.com/mr6ZWLb9Wx — La Scaloneta 🇦🇷 (@LaScaloneta) December 7, 2022

Sin lugar a dudas estas palabras de Messi rápidamente se viralizaron pues a muchos hinchas les causó gracia la situación en la que el jugador del PSG no tuvo ningún inconveniente de reclamarle a su amigo la actitud que por momentos presenta.

Messi cada vez más cerca al Mundial

La Argentina de Lionel Messi se enfrentará ahora a Países Bajos antes de una eventual semifinal contra Brasil y de poder tener la oportunidad de borrar la final perdida contra Alemania en 2014 (1-0 en la prórroga). En una selección en la que ningún jugador se acerca a su nivel, Messi sueña con llevar a su equipo a la victoria para, por fin, igualar a Diego Maradona.

A sus 35 años, la 'Pulga' se encuentra muy probablemente ante su última oportunidad para convertirse en campeón del mundo. Después de cuatro ediciones sin anotar en fase de eliminación directa, logró por fin borrar esa estadística, incomprensible para uno de los mejores jugadores de la historia. ¿Una señal?