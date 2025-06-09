Sinner y Alcaraz se vuelven a ver: hora y canal para ver la final del US Open

Carlos Alcaraz, con un rotundo triunfo ante Novak Djokovic, y Jannik Sinner se citaron este viernes para otra eléctrica final en el Abierto de Estados Unidos, la tercera de Grand Slam consecutiva entre las dos jóvenes estrellas del tenis.

La hegemonía en el circuito del español Alcaraz y del italiano Sinner, de 22 y 24 años, empieza a alcanzar cotas nunca vistas en su deporte.

La presencia de ambos en la final del domingo en Nueva York garantiza que los ocho trofeos de Grand Slam en liza entre 2024 y 2025 hayan caído en sus manos.

Alcaraz y Sinner serán además el primer dúo en enfrentarse en tres finales de Grand Slam en una misma temporada en la era Abierta (desde 1968).

Sinner, el tenista más joven en llegar a las cuatro finales grandes en un año, cayó en junio ante Alcaraz en Roland Garros y le devolvió el golpe en julio en Wimbledon.

En total el italiano encadena cinco finales grandes seguidas, con un saldo hasta ahora de tres victorias.

"Para el deporte es genial tener rivalidades (...) Alcaraz es alguien que me empujó al límite", remarcó el italiano, orgulloso de su actual cadena de éxitos.

"Cinco finales consecutivas de Grand Slam, es algo grande", destacó. "Nunca habría pensado que haría esto cuando me convertí en profesional".

El presidente estadounidense, Donald Trump, acudirá a Flushing Meadows para el duelo del domingo del que, para sumar más picante, su vencedor saldrá también como número uno mundial.

Sinner vs. Alcaraz, final de US Open: dónde ver

Fecha: domingo 7 de septiembre

Horario: 1:00 p.m. (hora colombiana)

Televisión: ESPN y Disney +

Ese mismo doble botín ya lo capturó Alcaraz en 2022, cuando alzó su primer trofeo grande en Nueva York y con 19 años se erigió en el líder más joven de la ATP.

RELACIONADO El millonario premio que recibirá la selección Colombia por clasificar al Mundial 2026

Por el momento, el español se cobró el viernes varias facturas frente a Djokovic al vencerlo 6-4, 7-6 (7/4) y 6-2.

"Es un gran sentimiento estar otra vez en la final del US Open, se siente increíble", declaró Alcaraz.

"Estoy mandando un mensaje de que este es mi nivel, no es algo excepcional", dijo el murciano, que encadena ocho torneos seguidos llegando a la final.