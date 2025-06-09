CANAL RCN
Deportes

El millonario premio que recibirá la selección Colombia por clasificar al Mundial 2026

La selección Colombia se clasificó al Mundial 2025 de manera oficial y la FIFA le entregará un jugoso premio económico.

Selección Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
08:33 a. m.
La Selección Colombia selló su clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026 tras golear 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El resultado no solo significó la confirmación matemática del cupo mundialista, sino también la garantía de un premio económico que la Federación Colombiana de Fútbol recibirá de parte de la FIFA.

Aunque los montos oficiales aún no han sido divulgados para la próxima edición del torneo, los antecedentes de Catar 2022 permiten proyectar que las cifras serán similares o incluso superiores.

En aquella ocasión, el ente rector del balompié entregó 2 millones de dólares por la simple clasificación, además de 10 millones por la participación en la fase de grupos, lo que se traduce en una suma inicial de 12 millones de dólares para cada selección.

Un alivio financiero para la Federación

De cumplirse este esquema, Colombia ya tendría asegurados 2 millones de dólares (alrededor de 8.000 millones de pesos) únicamente por clasificar, más otros 10 millones por disputar la fase de grupos. Estos recursos representan un impulso clave para la Federación en un torneo que será histórico por el número de participantes: 48 selecciones.

La clasificación con anticipación le permite al cuerpo técnico y a la dirigencia planificar con mayor tranquilidad, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también administrativo y financiero. Además, el beneficio económico podría aumentar dependiendo del avance del equipo en la competencia.

Una motivación extra para el plantel

Más allá de lo monetario, el premio funciona también como un estímulo adicional para los jugadores y el cuerpo técnico, que tendrán la misión de representar al país en la cita mundialista. Cada triunfo en Estados Unidos 2026 podría significar no solo prestigio deportivo, sino también nuevas inyecciones de recursos para el fútbol colombiano.

Con la clasificación en el bolsillo y la garantía de un premio económico de talla mundial, Colombia empieza a soñar en grande con lo que podrá mostrar en la máxima vitrina del deporte.

