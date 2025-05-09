Djokovic vs. Alcaraz, semifinal de US Open: canal y hora para ver en Colombia

El serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz se vuelven a ver las caras en un Grand Slam y este viernes 5 de septiembre brindarán espectáculo una vez más a todos los aficionados del tenis mundial en las semifinales del US Open en un partido que seguramente dará mucho de qué hablar en todo el planeta.

Djokovic y Alcaraz, los líderes de la antigua y la nueva generación, chocarán por novena vez después de batir al local Taylor Fritz y al checo Jiri Lehecka en los cuartos de final de este Grand Slam el martes.

El balance es hasta ahora favorable al serbio, que se ha impuesto en cinco ocasiones al español, incluidos sus dos últimos encuentros en los cuartos de final del Abierto de Australia en enero y en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

¿Dónde ver el partido y a qué hora?

Djokovic vs. Alcaraz – 2:00 p.m. (hora colombiana)

Televisión: ESPN y Disney +

Alcaraz, de 22 años, se encuentra ahora en su mejor momento para frenar esa racha frente a Djokovic, de 38, y seguir manteniéndolo lejos de su ansiada corona 25 de Grand Slam.

"Yo sé que Novak sigue hambriento, sé que tiene ambición de más. Hemos jugado muchas veces y quiero vengarme, es obvio", subrayó el español, único jugador que no ha perdido un set en Nueva York.

"No perder un set es impresionante, pero es Carlos Alcaraz y lleva tres años impresionantes", dijo Djokovic. "Será un espectáculo para el torneo y para nosotros. La última vez le gané en Australia pero las condiciones son diferentes aquí".