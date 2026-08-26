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Se tomaron decisiones importantes antes del América de Cali vs Junior, por Liga BetPlay: estas fueron

Las determinaciones se hicieron oficiales a falta de una hora para el pitazo inicial.

Foto: @americadecali y @juniorclubsa en Instagram.

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
05:23 p. m.
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América de Cali, en el estadio Francisco Rivera Escobar, situado en Palmira, recibirá este 26 de agosto a Junior de Barranquilla.

Este partido estaba previsto para jugarse en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pero, a raíz de la batalla campal protagonizada entre las barras de América y Santa Fe, el permiso se negó.

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De acuerdo con la programación de Dimayor, la pelota comenzará a rodar a las 6:20 de la tarde y el encuentro será correspondiente a la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026 II.

Ambos equipos empataron en la jornada anterior (América 0-0 vs. Santa Fe y Junior 1-1 vs. Once Caldas) y, por lo tanto, tienen el objetivo de sumar tres puntos importantes.

En medio de esa coyuntura, David González y Alfredo Arias tomaron decisiones a falta de una hora para el pitazo inicial.

Definida la titular de América de Cali para jugar vs. Junior en la Liga BetPlay 2026 II

América de Cali, que es el líder del campeonato tras haber sumado 13 puntos en cinco partidos y aún estar con el arco invicto, saltará así al terreno de juego del estadio Francisco Rivera Escobar:

Fernandes en el arco; Hurtado, Torres, Rosero y Mina en la defensa; Escobar, Carrascal, Quiñones, Guzmán y Lucumí en la zona de volantes; y Ángel en la delantera.

Lista la titular de Junior para enfrentar a América de Cali en la Liga BetPlay 2026 II

Junior de Barranquilla aún no conoce lo que es ganar en el presente campeonato debido a que perdió sus dos primeros partidos y empató el tercero.

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Partiendo de esa realidad, Alfredo Arias eligió el siguiente 11 titular para buscar la victoria vs. el América de Cali de David González:

Silveira en el arco; Herrera, Rivera, Ortiz y Suárez en la defensa; Ríos, Rivas, Celis, Barrios, y Castrillón en el medio; y Muriel en el frente de ataque.

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