El ídolo Hernán Torres regresa oficialmente a Millonarios

Millonarios confirmó este viernes la vinculación oficial de Hernán Torres como su nuevo director técnico, sellando un contrato que lo mantendrá al frente del equipo capitalino hasta junio de 2026. El entrenador tolimense, recordado como ídolo e incluso héroe por la hinchada albiazul tras conquistar un título en el 2012, afrontará así su segundo ciclo en la institución con la misión de devolverle el protagonismo perdido en la Liga y las competencias internacionales.

La presentación de Torres generó optimismo en gran parte de la afición, que ve en su carácter y experiencia los ingredientes necesarios para superar la difícil situación deportiva actual. Millonarios, ubicado en el último lugar de la tabla, necesita una reacción inmediata para enderezar el rumbo.

Un contrato a largo plazo para un proyecto sólido

El acuerdo hasta junio de 2026 envía un mensaje claro por parte de la dirigencia: apuestan por un proyecto estable, con tiempo para implementar un modelo de juego y fortalecer la nómina. Torres asumirá de inmediato las riendas del equipo y tendrá su primer examen este martes, cuando Millonarios visite a Real Cartagena por la Copa Colombia, un torneo que se convierte en prioridad para recuperar confianza.

Durante su presentación, el nuevo estratega subrayó su compromiso con el club y aseguró que su regreso es “un reto profesional y sentimental”, pues conoce de cerca la exigencia de una hinchada que pide resultados y buen fútbol.

El regreso de un técnico que dejó huella

En su primer paso por Millonarios, Hernán Torres logró darle identidad al equipo y conquistar la Liga, lo que cimentó su relación con la afición. Ahora, en un contexto más complejo, su liderazgo será clave para levantar el ánimo del plantel y devolver al cuadro embajador al lugar que su historia demanda.

Con la presentación oficial concluida, comienza una nueva etapa en la que Torres deberá combinar experiencia, trabajo táctico y resultados inmediatos para responder a la confianza que el club ha depositado en él.