Alerta en Selección Colombia sub-20: Jhon Jader Durán se perdería el Sudamericano

La transferencia de Jhon Jader Durán al Aston Villa ha sido la noticia de la semana en el fútbol colombiano sin ninguna duda. La llegada de otro de los nuestros a la Premier League es un paso hacia adelante pensando en el futuro y más teniendo en cuenta que el delantero antioqueño es de las mayores promesas.

El fichaje ha tenido una fuerte repercusión porque, por un lado, los 18 millones de dólares que recibirá el Chicago Fire a cambio del jugador bate el récord de la segunda venta más cara en la historia de la MLS, y además, de ese dinero, una buena tajada le corresponderá a Envigado por conservar un porcentaje de los derechos económicos y por mecanismo de solidaridad (cerca de 4 millones).

Pero la transferencia también sacude a la Selección Colombia sub-20 que está concentrada en Cali a dos días del debut del Sudamericano. Una vez se hizo oficial el fichaje, se conoció que Aston Villa estaba presionando para que el delantero viajara a Inglaterra de inmediato para practicarse los exámenes médicos y firmar el contrato que lo vinculará al club hasta junio de 2028, y así que la negociación no corriera ningún peligro.

Sin embargo, la ilusión del joven goleador de 19 años de destacar en el torneo y también la de Héctor Cárdenas para no perder a su gran figura, provocó que los 'villanos' cedieran y dejaran que la parte médica se realizara en Cali, pero de igual manera harán que Durán se traslade a la ciudad de Birmingham lo antes posible.

Jhon Jader Durán se perderá el debut del Sudamericano

En un comunicado de prensa, la Federación Colombiana de Fútbol informó que en la mañana de este martes, Aston Villa notificó que lo anterior ya no será posible y que Jhon Jader Durán deberá viajar en las próximas horas a Inglaterra para sellar los detalles del acuerdo y finiquitar la transferencia. Esto debido que los clubes no están obligados a prestar a sus jugadores para competiciones o partidos que no sean organizados por Fifa, motivo por el cual, por ejemplo, Yáser Asprilla no fue convocado por Héctor Cárdenas.

No obstante, en el seno de la Selección Colombia mantienen viva la ilusión de contar de nuevo con Jhon Jader Durán y muy seguramente sea para las dos últimas fechas de la fase de grupos que se jugarán contra Brasil y Argentina el miércoles y viernes de la semana que viene, respectivamente.

"La Federación Colombiana de Fútbol y el delantero, comenzaron la gestión ante el Aston Villa para que después de cumplir con las diligencias pertinentes de su vinculación, se logre conseguir la autorización de reintegrase al grupo que es dirigido por el Director Técnico Héctor Cárdenas y afrontar de esta manera la siguiente fase del campeonato que se jugará en Colombia", completó la entidad.