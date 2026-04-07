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Procuraduría pone la lupa y pide acciones tras denuncias por abandono de ejemplares de caimán llanero

El Ministerio Público pidió acciones concretas para garantizar la conservación de esta especie endémica en peligro de extinción.

Foto: Universidad Nacional de Colombia
Foto: Universidad Nacional de Colombia

Noticias RCN

julio 04 de 2026
03:12 p. m.
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La Procuraduría General de la Nación pidió que se establezca un plan de trabajo para garantizar la atención de los ejemplares de caimán llanero que se encuentran en la Estación Roberto Franco, Unillanos y en el Parque Merecure.

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Dichas acciones pretenden que se verifiquen los avances en el programa de custodia y exige soluciones concretas frente a los planes de alimentación, atención veterinaria y liberación de los animales.

Se debe definir cronograma de alimentación y atención veterinaria

La Procuraduría dio plazo hasta el próximo 8 de julio para que las entidades involucradas entreguen el cronograma de alimentación de los ejemplares hasta diciembre de 2026, la frecuencia, responsables por cada sitio, recursos disponibles y mecanismos de seguimiento.

Asimismo, se deberá incluir una ruta de atención veterinaria y las condiciones mínimas de tenencia de esta especie endémica en vía de extinción.

Durante la reciente mesa de seguimiento al caso, tras la denuncia impuesta por el documentalista Mauricio Salazar sobre el presunto abandono y desnutrición de los ejemplares de caimán llanero en custodia de la Decanatura de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional y el Minambiente, la Procuraduría señaló que se debe llegar a compromisos verificables para garantizar el bienestar de los animales.

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¿Cuándo se liberarán los ejemplares de caimán llanero?

Adicionalmente, el Ministerio Público pidió definir la situación jurídica de los animales que se encuentran en las instalaciones de Unillanos y el Parque Merecure, así como los soportes para su permanencia, movilización o liberación.

Para esto se deberá entregar un cronograma tentativo para las liberaciones, con sustento técnico, enfoque de bienestar animal y articulación con las comunidades.

Se espera que la próxima mesa de verificación se lleve a cabo el próximo 29 de julio, con el fin de constatar los avances institucionales para garantizar la conservación del caimán llanero.

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