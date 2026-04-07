Un virus preocupa a la Selección Colombia: esto dijo James

James Rodríguez y Néstor Lorenzo confirmaron que varios jugadores de la Selección Colombia atraviesan un cuadro viral en plena disputa del Mundial 2026. La situación obligó al cuerpo técnico a tomar decisiones durante el triunfo sobre Ghana y genera expectativa de cara al duelo contra Suiza.

La clasificación de la Selección Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una preocupación inesperada. Más allá de la victoria sobre Ghana, el capitán James Rodríguez y el técnico Néstor Lorenzo confirmaron que varios integrantes del plantel están afectados por un virus que ha golpeado la concentración del equipo.

Las dudas comenzaron cuando James fue sustituido al inicio del segundo tiempo en Kansas City. Muchos aficionados pensaron en una lesión, pero el cuerpo técnico aclaró que la decisión respondió principalmente al estado de salud de algunos futbolistas y a la necesidad de evitar un mayor desgaste físico.

¿Qué dijo James Rodríguez sobre el virus en la Selección Colombia?

Tras el partido, el capitán de la Tricolor fue directo al explicar la situación que vive el grupo antes del compromiso frente a Suiza.



"Hay un virus que está duro. Yo estoy así y muchos", afirmó James en la zona mixta, dejando claro que no es el único afectado por el cuadro viral.

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A pesar del malestar, el mediocampista transmitió tranquilidad y descartó cualquier lesión muscular. Su prioridad ahora es recuperarse completamente para estar en las mejores condiciones en el compromiso del próximo martes por los octavos de final.

¿Por qué Néstor Lorenzo decidió cambiar a James?

En la rueda de prensa posterior a la clasificación, Néstor Lorenzo confirmó que el virus influyó directamente en algunas decisiones tomadas durante el encuentro frente a Ghana.

El entrenador explicó que varios jugadores presentaban síntomas gripales y que el cuerpo técnico prefirió administrar las cargas físicas para evitar complicaciones en un torneo donde los tiempos de recuperación son muy cortos.

“Hubo varios con estados gripales y estuvimos previendo que pudieran tener un desgaste mayor”, señaló el seleccionador.

Lorenzo agregó que la salida de James también obedeció a una lectura táctica del compromiso y permitió el ingreso de Juan Fernando Quintero, quien aportó manejo de balón en el tramo final del partido.

Aunque el cuadro viral genera preocupación, tanto James como el cuerpo técnico enviaron un mensaje de calma.

Colombia enfrentará a Suiza el martes 7 de julio, en el BC Place de Vancouver, por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026.

El cuerpo médico seguirá monitoreando la evolución de los jugadores, consciente de que cualquier inconveniente físico puede marcar la diferencia en una fase donde no hay margen de error.