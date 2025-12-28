OFICIAL: ¡Estas son las fechas en las que se jugará la Superliga 2026 entre Santa Fe y Junior!

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla jugarán la primera final del Fútbol Profesional Colombiano en el 2026.

'Cardenales' y 'tiburones' se verán frente a frente en la Superliga por haber sido los dos campeones de las Ligas BetPlay del 2025.

Los 'rojos capitalinos' se quedaron con el título del primer semestre tras vencer 1-2 a Independiente Medellín, mientras que Junior de Barranquilla festejó en diciembre tras imponerse 4-0 vs. Deportes Tolima en el marcador global.

Por lo tanto, ambos equipos se encuentran preparándose para el reto que tendrán en el inicio del nuevo año y la Dimayor ya confirmó las fechas de los partidos de ida y vuelta de la Superliga.

Estas son las fechas de los partidos de la Superliga 2026 entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla

Este 28 de diciembre, la Dimayor, en sus redes oficiales, indicó que el partido de ida de la Superliga 2026 se jugará el próximo jueves 15 de enero, a las 7:30 de la noche, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Además, la vuelta será el miércoles 21 de enero, a las 7:30 de la noche, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

¿Por qué Independiente Santa Fe cerrará la Superliga 2026 de local?

Teniendo en cuenta la reclasificación 2025, Junior de Barranquilla tenía que cerrar la Superliga 2026 en su estadio.

Sin embargo, debido a que al Metropolitano Roberto Meléndez se le hará una remodelación, ambos clubes acordaron invertir las localías.

Por el momento, Junior de Barranquilla tiene todo listo para anunciar las contrataciones de Kevin Pérez y Jannenson Sarmiento. Asimismo, está intentando fichar a Luis Fernando Muriel.

Mientras tanto, Independiente Santa Fe tiene un acuerdo con el uruguayo Franco Fagundez para que sea su mediapunta. Este futbolista ya fue dirigido por Pablo Repetto, el nuevo estratega 'cardenal', en Nacional de Montevideo.