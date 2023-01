Nueva defensa de 'Supermán' López: "No tengo ningún problema de doping"

Miguel Ángel López sorprendió la semana anterior, luego de anunciarse su llegada al Team Medellín en medio de un escándalo por presunta vinculación con el médico español Marcos Maynar por tráfico de medicamentos no autorizados y que provocó la salida del colombiano del equipo Astana.

Por esa razón, en un ‘nuevo comienzo’, Miguel Ángel López nuevamente se defendió sobre esas acusaciones y en sus primeras declaraciones a ADN Cycling, el colombiano lamentó su salida del Astana.

“Fue algo complicado porque ya estaba prácticamente casi asimilado (seguir en Astana), en mi entorno, mi familia y yo lo teníamos ya asimilado porque el equipo ya estaba al tanto de la situación, no había inconveniente y por eso se renegoció y todo siguió adelante”

Además, ‘Supermán’ López dejó claro que “no tengo ningún problema de doping”.

“Estábamos bien, tranquilos, sin ninguna preocupación. Yo no estoy dopado, no tengo ningún problema de doping, mi pasaporte biológico está intacto y de un momento a otro fue como si te hubieran quitado el piso y salir de esa manera fue algo duro (…) Creo que el apoyo de mi esposa, hijos y familia fue importante. En el fondo sabemos que no tenemos inconvenientes”

‘Supermán’ López y su arribo al Team Medellín

Volviendo a Colombia para vestir los colores del Team Medellín, el ciclista colombiano no ocultó la ilusión de volver a la élite del ciclismo mundial.

“Son cosas de la vida, que a lo mejor hay que regresar un pasito atrás, tomar un impulso y dar un paso gigante. Estamos en esas, en un año que estoy motivado, feliz porque voy a hacer carreras bonitas. Es un pesar que no sea un calendario como el de años atrás, pero me da mucha ilusión correr aquí en mi país”

Por último, sobre sus últimos años en el ciclismo y lo que quiere para su futuro, ‘Supermán’ López dejó claro sus altas expectativas.

“Para mí han sido años complicados, el año de Movistar no fue un año súper, este 2022 fue un poco complicado, son dos años en serie con un poco de inconvenientes. Ha sido difícil mantenerse en el foco, haciendo resultados (…) Voy a dejar que todo se aclare un poco, que salga bien, tengo la fe, no tengo inconvenientes de lo que se está diciendo. Que sea lo que sea, que venga lo que venga para más adelante. todavía me veo haciendo buenos resultados en las grandes vueltas, tengo 28 años, pero me veo dando bonita batalla unos 5 o 6 años como mínimo en el WorldTour”