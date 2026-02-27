¡Partidazos! Así quedaron los octavos de final de la Champions League

Este viernes 27 de febreros e llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Champions League y se conocieron los cruces que empezarán a definir el camino en el torneo de clubes más importante del mundo.

El mapa hacia la gloria continental quedó trazado. Este viernes 27 de febrero, en la sede de la UEFA en Nyon, se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Champions League, una instancia que promete emociones fuertes desde el primer minuto. El azar determinó cruces de alto voltaje y confirmó que el camino hacia la final estará marcado por enfrentamientos entre gigantes del continente.

Entre los duelos más esperados sobresale el choque entre el Real Madrid y el Manchester City, dos de las plantillas más poderosas del panorama actual. Además, el enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea también concentra buena parte de la atención, al tratarse de clubes con aspiraciones claras al título y proyectos deportivos diseñados para competir en la élite.

Duelo de gigantes en el camino a cuartos

El cruce entre Real Madrid y Manchester City reedita una rivalidad reciente que ha dejado capítulos memorables en la competición europea. Ambos equipos llegan con credenciales sólidas y plantillas repletas de figuras, lo que anticipa una eliminatoria táctica y de altísima exigencia. La experiencia histórica del conjunto español en instancias definitivas se medirá ante la estructura consolidada y el poder ofensivo del campeón inglés.

Por su parte, el Paris Saint-Germain y el Chelsea protagonizarán otra serie de pronóstico reservado. El club parisino buscará dar un golpe de autoridad en Europa, mientras que el conjunto londinense intentará imponer su tradición competitiva en torneos internacionales.

Un cuadro con cruces de alto impacto

El resto de emparejamientos también ofrece atractivos particulares: Galatasaray se medirá ante el Liverpool; Atalanta enfrentará al Bayern Múnich; Newcastle United jugará contra el FC Barcelona; el Atlético de Madrid chocará con el Tottenham Hotspur; Bodø/Glimt tendrá como rival al Sporting Lisboa; y el Bayer Leverkusen se verá las caras con el Arsenal.

Los partidos de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo, mientras que los compromisos de vuelta están programados para el 17 y 18 del mismo mes. Cuatro noches que definirán qué ocho equipos seguirán en carrera por el trofeo más codiciado del fútbol europeo a nivel de clubes. La cuenta regresiva ya comenzó.