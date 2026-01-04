CANAL RCN
Internacional

Revelaron audio del hijo de Maduro tras captura: habló de traiciones y pidió la liberación

Hijo de Nicolás Maduro rompió silencio y reveló traiciones tras captura por parte de Estados Unidos. ¿Qué dijo?

Hijo Nicolás Maduro se pronunció
Foto: AFP y Donald Trump

Noticias RCN

enero 04 de 2026
02:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un clima de máxima tensión e incertidumbre, la voz de la familia Maduro finalmente se hizo escuchar este domingo 4 de enero. A través de un archivo de audio difundido por la periodista Madelein García, Nicolás Maduro Guerra, hijo del capturado líder chavista, emitió sus primeras declaraciones oficiales tras el operativo militar estadounidense que terminó con la detención de su padre y de Cilia Flores.

Ella es Cilia Flores, esposa de Maduro considerada como la "Primera Combatiente de la Revolución"
RELACIONADO

Ella es Cilia Flores, esposa de Maduro considerada como la "Primera Combatiente de la Revolución"

Maduro Guerra envió un mensaje de resistencia a la militancia oficialista, asegurando que su familia permanece firme a pesar de la captura de su padre.

 

Revelaron audio del hijo de Nicolás Maduro tras captura

Durante la grabación, el hijo de Maduro instó a sus seguidores a tomar las calles para movilizarse en favor de la libertad de su padre y de Cilia Flores.

Nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de dignidad. Nos quieren ver débiles, pero no nos van a ver débiles y no lo van a hacer. ¿Qué si nos duele?, claro que nos duele, claro que nos da arrechera

Así es la cárcel donde Nicolás Maduro fue trasladado tras su llegada a Estados Unidos
RELACIONADO

Así es la cárcel donde Nicolás Maduro fue trasladado tras su llegada a Estados Unidos

El joven político juró por su vida y por la de sus padres, que según él lograrán superar esta crisis, al tiempo que advirtió que la historia juzgará a quienes hayan cometido actos de traición durante estas horas críticas.

No van a poder, no jodan, se lo juro por mi vida, se los juro por mi papá, se lo juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir. La historia dirá quiénes fueron los traidores y lo veremos. Nosotros debemos concentrarnos en sacar a la patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y pedir que liberen sano y salvo a Nicolás Maduro Moro y a Cilia a Flores

A pesar de sus declaraciones, el hijo de Maduro reconoció el dolor que atraviesa su círculo íntimo, pidiendo disculpas por su emotividad y asegurando que su objetivo principal es lograr que su padre y Cilia Flores regresen sanos y salvos a territorio venezolano.

Estoy firme, estamos en mi familia y nosotros vamos para adelante, así que disculpen si me emocioné un poquito, pero quería hablarles desde el corazón

Los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos

Sin embargo, las palabras de Maduro Guerra chocan con una realidad jurídica sombría en los Estados Unidos. No solo enfrenta sanciones directas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros que bloquean sus activos, sino que su nombre figura de manera prominente en expedientes judiciales de la Corte Federal de Nueva York.

Impactantes imágenes de cómo quedó el Fuerte Tiuna, complejo militar donde estaba Maduro
RELACIONADO

Impactantes imágenes de cómo quedó el Fuerte Tiuna, complejo militar donde estaba Maduro

Las investigaciones del Distrito Sur vinculan al hijo de Maduro en una presunta conspiración de narcoterrorismo y tráfico de cocaína junto a la denominada "Red de los Soles".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Experto pronostica cuál sería el futuro de Venezuela: el paso a seguir de Trump y el papel de María Corina

Venezuela

Delcy Rodríguez fue declarada presidenta encargada de Venezuela

Cancillería

Seis países rechazaron el operativo de EE.UU. en Venezuela: precedente sumamente peligroso

Otras Noticias

Pensiones

Colombianos tendrían que ahorrar más para pensionarse: esto dice el decreto

Desde diferentes sectores advierten por las graves consecuencias que tendrían los colombianos.

Millonarios

Cinematográfica presentación de Rodrigo Ureña en Millonarios: así oficializaron al 'pitbull'

Millonarios presentó a Rodrigo Ureña con una emotiva pieza cinematográfica. El chileno firmó por dos años.

avianca

Avianca y Latam reactivan vuelos al Caribe tras levantamiento de restricciones aéreas

Enfermedades

Alzheimer: los 4 avances más esperanzadores para tratar esta enfermedad en 2026

La casa de los famosos

Se confirma nuevo integrante para la tercera temporada de la Casa de los Famosos 2026: este es