Revelaron audio del hijo de Maduro tras captura: habló de traiciones y pidió la liberación

En un clima de máxima tensión e incertidumbre, la voz de la familia Maduro finalmente se hizo escuchar este domingo 4 de enero. A través de un archivo de audio difundido por la periodista Madelein García, Nicolás Maduro Guerra, hijo del capturado líder chavista, emitió sus primeras declaraciones oficiales tras el operativo militar estadounidense que terminó con la detención de su padre y de Cilia Flores.

Maduro Guerra envió un mensaje de resistencia a la militancia oficialista, asegurando que su familia permanece firme a pesar de la captura de su padre.

Revelaron audio del hijo de Nicolás Maduro tras captura

Durante la grabación, el hijo de Maduro instó a sus seguidores a tomar las calles para movilizarse en favor de la libertad de su padre y de Cilia Flores.

Nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de dignidad. Nos quieren ver débiles, pero no nos van a ver débiles y no lo van a hacer. ¿Qué si nos duele?, claro que nos duele, claro que nos da arrechera

El joven político juró por su vida y por la de sus padres, que según él lograrán superar esta crisis, al tiempo que advirtió que la historia juzgará a quienes hayan cometido actos de traición durante estas horas críticas.

No van a poder, no jodan, se lo juro por mi vida, se los juro por mi papá, se lo juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir. La historia dirá quiénes fueron los traidores y lo veremos. Nosotros debemos concentrarnos en sacar a la patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y pedir que liberen sano y salvo a Nicolás Maduro Moro y a Cilia a Flores

A pesar de sus declaraciones, el hijo de Maduro reconoció el dolor que atraviesa su círculo íntimo, pidiendo disculpas por su emotividad y asegurando que su objetivo principal es lograr que su padre y Cilia Flores regresen sanos y salvos a territorio venezolano.

Estoy firme, estamos en mi familia y nosotros vamos para adelante, así que disculpen si me emocioné un poquito, pero quería hablarles desde el corazón

Los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos

Sin embargo, las palabras de Maduro Guerra chocan con una realidad jurídica sombría en los Estados Unidos. No solo enfrenta sanciones directas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros que bloquean sus activos, sino que su nombre figura de manera prominente en expedientes judiciales de la Corte Federal de Nueva York.

Las investigaciones del Distrito Sur vinculan al hijo de Maduro en una presunta conspiración de narcoterrorismo y tráfico de cocaína junto a la denominada "Red de los Soles".