Así quedó la tabla de posiciones tras la goleada de Millonarios sobre Pereira

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay sigue mostrando una tendencia clara: cada jornada ajusta los márgenes y reduce el margen de error. La fecha 9 no es la excepción y ha dejado movimientos significativos en la parte media del campeonato, donde varios equipos pelean por consolidarse en el grupo de los ocho.

Uno de los resultados más contundentes de la jornada se registró en el estadio El Campín, escenario en el que Millonarios impuso condiciones y goleó 5-1 al Deportivo Pereira. El conjunto capitalino ofreció una de sus mejores presentaciones del semestre, con eficacia en ataque y solidez colectiva, en un partido que puede marcar un punto de inflexión en su campaña.

Una tabla cada vez más ajustada

La parte media de la tabla refleja la competitividad del certamen. Entre el sexto y el undécimo puesto hay diferencias mínimas, lo que obliga a cada equipo a sostener un rendimiento constante. Un triunfo puede impulsar varias casillas, mientras que una derrota puede significar caer fuera de la zona de privilegio.

Con varias fechas aún por disputarse en la fase regular, el margen de maniobra sigue vigente. Millonarios, revitalizado tras su goleada en casa, ahora deberá ratificar su mejoría en condición de visitante para consolidar su candidatura. La Liga BetPlay entra en un tramo determinante, donde la regularidad marcará la diferencia y cada punto tendrá peso específico en la lucha por estar entre los ocho mejores del campeonato.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay