Este viernes 27 de noviembre se instaló la mesa de concertación para el salario mínimo 2027, en la que el Gobierno, los empresarios, las centrales obreras y demás actores debatirán sobre el aumento.

La discusión incluye a las centrales obreras CUT, CGT y CTC, los gremios ANDI, Fenalco, Acopi, SAC y Asobancaria, las organizaciones de pensionados CPC y CDP, el Gobierno con los ministerios de Hacienda, Comercio y Agricultura, Planeación Nacional, Función Pública y el DANE, Banco de la República, OIT, Procuraduría, representantes del servicio doméstico, recicladores, campesinos, repartidores de plataformas digitales, mototaxistas y académicos.

¿Cuánto creció la economía?

Durante esta primera reunión, el DANE fue protagonista al revelar que el crecimiento económico del país fue del 2.1 % y, a lo largo de los nueve meses de 2026 (enero a septiembre), 526 mil personas más estuvieron ocupadas.

En ese periodo, las actividades con mayores aportes al crecimiento fueron administración pública, defensa, educación y salud (5.8 %) y comercio, reparación de vehículos, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida (2 %).

Al contrario, las que experimentaron una reducción fueron agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (- 4.1 %) y construcción (- 0.7 %).

Comparando 2026 con 2025, hubo una caída en la tasa de desempleo, pasando de 9.3 % a 8.8 %, y la tasa de ocupación se elevó, de 58.2 % a 58.7 %. Además, se presentó una reducción en la cantidad de población desocupada.

¿Cuándo debería haber acuerdo?

Frente a la informalidad, el DANE reveló que cambió de 55.7 % a 54.8 %. Sin embargo, quienes ganan exactamente un mínimo pasaron de 2.3 millones a 1.1 millones de personas, una reducción de la mitad.

“El 23 % de aumento que decretó el Gobierno de Gustavo Petro dejó una mesa sin patas y nosotros a partir de ahí hemos comenzado a reconstruir esa mesa desde el mes de octubre (…) Queremos una concertación y acercar posiciones”, sostuvo la ministra del Trabajo, Natalia López.

Otro dato clave es que 12.6 millones de personas ocupadas tuvieron ingresos por debajo del salario mínimo, lo que se tradujo en el 53.4 % de la población, un aumento frente al año anterior.

La próxima fecha clave será el lunes 7 de diciembre, cuando se conozca la publicación del IPC de noviembre por parte del DANE. Las propuestas de aumento se darán a conocer el jueves 10 de diciembre y el primer plazo para que haya acuerdo es el 15 de diciembre.