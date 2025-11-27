¿Se empieza a definir? Así están los grupos de los cuadrangulares con tres fechas jugadas

La tercera jornada de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano comenzó a clarificar el panorama de los equipos que sueñan con llegar a la gran final. A falta del duelo entre América de Cali e Independiente Medellín, los grupos A y B ya empiezan a mostrar tendencias claras, liderazgos ajustados y algunas sorpresas que han movido la clasificación.

Los resultados registrados hasta ahora han dejado tablas reñidas, actuaciones determinantes y la sensación de que cualquier error puede resultar definitivo en esta fase que no perdona desconcentraciones.

Grupo A: Junior y Nacional pelean punto a punto por la cima

En el Grupo A, Junior de Barranquilla consiguió un empate valioso en su visita a Atlético Nacional en el estadio de Ditaires. El 1-1 dejó al equipo dirigido por Alfredo Arias con cinco puntos y en lo más alto de la tabla gracias a su mejor diferencia de gol, aunque comparte unidades con el cuadro verdolaga.

El punto obtenido en condición de visitante fortalece al Junior de cara al duelo que disputará en la próxima fecha contra el propio Nacional, esta vez en el estadio Metropolitano, donde espera mantener la ventaja y acercarse al objetivo de llegar a la final.

Mientras tanto, América de Cali e Independiente Medellín se preparan para enfrentarse este jueves en el Pascual Guerrero. Ambos tienen un punto y una victoria los pondría de nuevo en la pelea por el liderato. Para los escarlatas, que juegan en casa, el compromiso llega con una alta carga de presión.

Grupo B: Tolima toma ventaja y Bucaramanga sufre un duro golpe

En el Grupo B, el Deportes Tolima dio un paso firme hacia la final al derrotar a Independiente Santa Fe en Bogotá. Con ese triunfo, el conjunto pijao alcanzó siete puntos y se consolidó como líder en solitario, demostrando solidez y contundencia en los momentos clave.

La sorpresa de la jornada la dio Fortaleza, que consiguió su primera victoria del cuadrangular al vencer a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini. El resultado dejó al elenco santandereano con cuatro puntos, frenando su impulso en la pelea por la punta.

Tolima lidera la zona con siete unidades. Bucaramanga es segundo con cuatro puntos, mientras que Santa Fe y Fortaleza igualan con tres, lo que deja un panorama abierto y competitivo para las dos fechas que restan en esta fase semifinal.

Con cada partido, los cuadrangulares toman más forma y dejan claro que ambos grupos tendrán definiciones apretadas y llenas de tensión en la recta final del torneo.