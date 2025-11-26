CANAL RCN
Junior resistió con 10 y se llevó un valioso punto frente a Nacional en Ditaires: así quedó la tabla

Atlético Nacional y Junior protagonizaron un duelo intenso en Ditares: ¿Cómo quedó la tabla con este empate?

Atlético Nacional vs. Junior
Fotos: IG Atlético Nacional y Junior

noviembre 26 de 2025
10:40 p. m.
Un duelo intenso, con golazos y un cierre dramático terminó dejando todo abierto en el cuadrangular A de la Liga BetPlay II-2025. Atlético Nacional igualó 1-1 con Junior de Barranquilla en un compromiso disputado en el estadio Ditaires, escenario alterno ante la imposibilidad de usar el Atanasio Girardot por un concierto de J Balvin.

Junior pegó primero y Nacional respondió en la segunda mitad
El partido comenzó con ritmo parejo, pero fue Junior quien dio el primer golpe gracias a una acción individual de José Enamorado. El extremo dejó en el camino a su marca y habilitó a Guillermo Paiva, que sacó un remate certero desde media distancia para firmar un golazo y el 0-1 parcial.

El tanto obligó a Nacional a reorganizarse. El equipo paisa regresó al campo con otra energía y encontró el empate apenas iniciando el segundo tiempo.

William Tesillo probó desde afuera, el balón se desvió en Didier Moreno y terminó venciendo al portero Santiago Silveira. El 1-1 revitalizó al cuadro verde, que pasó a dominar el juego con más del 58% de posesión.

Penal anulado, revisión en el VAR y expulsión en el juego entre Nacional vs. Junior

El momento más polémico llegó al minuto 72. Alfredo Morelos cayó en el área tras un contacto con Zidane Peña y el juez Diego Ulloa sancionó penal.

Sin embargo, la revisión en el VAR mostró que la falta había sido fuera del área. La decisión se corrigió, pero el defensa de Junior terminó expulsado, dejando al equipo barranquillero en inferioridad numérica.

A pesar de jugar con diez hombres, Junior resistió la presión en los minutos finales y evitó una caída que habría complicado sus aspiraciones.

Con la igualdad, ambos equipos quedaron con 5 puntos, mientras que América y Medellín tienen una sola unidad. Con este resultado, este grupo tendrá un cierre vibrante que promete definición hasta la última fecha.

