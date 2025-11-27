CANAL RCN
Deportes

Se dijeron de todo: fuerte cruce entre Teófilo y Morelos tras empate en Ditaires

Teófilo Gutiérrez y Alfredo Morelos se pelearon tras finalizar el partido entre Nacional y Junior de Barranquilla.

Morelos-Teo
Foto: Win Sports

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
07:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La noche en el estadio de Ditaires no solo dejó un empate 1-1 entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales. También estuvo marcada por un tenso cruce entre dos figuras del fútbol colombiano: Teófilo Gutiérrez y Alfredo Morelos.

Las cámaras de Win Sports registraron cada detalle del altercado, que comenzó en pleno juego y terminó justo después del pitazo final, dejando ver un intercambio verbal intenso que llamó la atención de la afición.

Impactantes imágenes de golpiza de hinchas de Nacional a aficionados del Junior
RELACIONADO

Impactantes imágenes de golpiza de hinchas de Nacional a aficionados del Junior

El primer choque: Teófilo increpa a Morelos por la expulsión de Peña

La chispa se encendió en la segunda mitad del compromiso, cuando Alfredo Morelos cayó en el área tras una acción que generó dudas y que terminó con la expulsión de Jermein Peña, defensor del Junior.

La decisión molestó profundamente al banquillo tiburón y, en especial, a Teófilo Gutiérrez, uno de los grandes referentes del club barranquillero.

Teófilo, quien seguía el partido desde el banco de suplentes, no tardó en reaccionar y encaró a Morelos para recriminarle la supuesta simulación. Entre gestos y palabras fuertes, el delantero experimentado le exigió “no inventar faltas”, protagonizando así el primer choque de la noche.

Junior resistió con 10 y se llevó un valioso punto frente a Nacional en Ditaires: así quedó la tabla
RELACIONADO

Junior resistió con 10 y se llevó un valioso punto frente a Nacional en Ditaires: así quedó la tabla

Segunda confrontación tras el pitazo final y sanción para Morelos

Una vez finalizado el partido, y mientras los jugadores se retiraban hacia los vestuarios, Teófilo volvió a buscar a Morelos para recriminarle su actuación.

El delantero verdolaga no rehuyó al enfrentamiento y se acercó con firmeza, respondiendo a los insultos y reclamando respeto.

Por fortuna, la situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de varios jugadores de ambos equipos, quienes se encargaron de separar a los protagonistas antes de que el cruce escalara.

A nivel deportivo, Atlético Nacional deberá afrontar su próximo partido sin Alfredo Morelos, quien recibió su quinta tarjeta amarilla y quedó automáticamente suspendido para la visita a Barranquilla en la cuarta fecha de los cuadrangulares.

Clásico paisa sin goles: Medellín cedió puntos como local y Nacional se mantiene firme con el empate
RELACIONADO

Clásico paisa sin goles: Medellín cedió puntos como local y Nacional se mantiene firme con el empate

El incidente entre ambos futbolistas dejó una estela de comentarios, reacciones y debate sobre los límites de la intensidad en el fútbol colombiano y el impacto emocional que pueden tener las decisiones arbitrales en momentos clave del juego.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Impactantes imágenes de golpiza de hinchas de Nacional a aficionados del Junior

Liga BetPlay

Junior resistió con 10 y se llevó un valioso punto frente a Nacional en Ditaires: así quedó la tabla

Mundial de fútbol

FIFA anunció tercera fecha para comprar entradas para el Mundial 2026

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Video | Balacera en ciclorruta de Bogotá terminó en la captura de un joven armado que intentaba huir

El hombre abrió fuego contra los patrulleros que lo perseguían tras ser señalado de merodear la zona para robar.

Tokio

Colombia brilló en Miss International 2025: ¡Catalina Duque se quedó con la corona!

La representante de Colombia logró llegar al Top 5 y se convirtió en una de las figuras más destacadas de la noche.

Finanzas personales

Ciudadanos que tendrán pasajes gratis de TransMilenio para 2026 pese al aumento que habrá

Venezuela

Venezuela revoca permisos a seis aerolíneas tras suspensión de rutas por alerta de EE.UU.

Animales

Hábitos que podrían prolongar la vida de las mascotas, según científicos