Se dijeron de todo: fuerte cruce entre Teófilo y Morelos tras empate en Ditaires

La noche en el estadio de Ditaires no solo dejó un empate 1-1 entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales. También estuvo marcada por un tenso cruce entre dos figuras del fútbol colombiano: Teófilo Gutiérrez y Alfredo Morelos.

Las cámaras de Win Sports registraron cada detalle del altercado, que comenzó en pleno juego y terminó justo después del pitazo final, dejando ver un intercambio verbal intenso que llamó la atención de la afición.

El primer choque: Teófilo increpa a Morelos por la expulsión de Peña

La chispa se encendió en la segunda mitad del compromiso, cuando Alfredo Morelos cayó en el área tras una acción que generó dudas y que terminó con la expulsión de Jermein Peña, defensor del Junior.

La decisión molestó profundamente al banquillo tiburón y, en especial, a Teófilo Gutiérrez, uno de los grandes referentes del club barranquillero.

Teófilo, quien seguía el partido desde el banco de suplentes, no tardó en reaccionar y encaró a Morelos para recriminarle la supuesta simulación. Entre gestos y palabras fuertes, el delantero experimentado le exigió “no inventar faltas”, protagonizando así el primer choque de la noche.

Segunda confrontación tras el pitazo final y sanción para Morelos

Una vez finalizado el partido, y mientras los jugadores se retiraban hacia los vestuarios, Teófilo volvió a buscar a Morelos para recriminarle su actuación.

El delantero verdolaga no rehuyó al enfrentamiento y se acercó con firmeza, respondiendo a los insultos y reclamando respeto.

Por fortuna, la situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de varios jugadores de ambos equipos, quienes se encargaron de separar a los protagonistas antes de que el cruce escalara.

A nivel deportivo, Atlético Nacional deberá afrontar su próximo partido sin Alfredo Morelos, quien recibió su quinta tarjeta amarilla y quedó automáticamente suspendido para la visita a Barranquilla en la cuarta fecha de los cuadrangulares.

El incidente entre ambos futbolistas dejó una estela de comentarios, reacciones y debate sobre los límites de la intensidad en el fútbol colombiano y el impacto emocional que pueden tener las decisiones arbitrales en momentos clave del juego.