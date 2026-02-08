Freno a Colpensiones: Corte ordena eliminar esta condición para pensionarse en el país

Durante los últimos días, se conoció que la Corte Constitucional de Colombia emitió una orden directa a Colpensiones para que elimine la convivencia permanente como requisito exclusivo y obligatorio al momento de demostrar la dependencia económica para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

La decisión surge tras el análisis de casos donde la entidad administradora de pensiones negaba el derecho basándose únicamente en la ausencia de un techo compartido, ignorando otras formas de apoyo financiero y afectivo que son vitales para la subsistencia de los beneficiarios.

Requisito que se eliminará en Colpensiones para otorgar la pensión

Históricamente, Colpensiones y diversos fondos privados exigían que, para que un hijo mayor de edad en condición de discapacidad o un padre pudiera heredar la pensión de un familiar fallecido, debía probarse una convivencia ininterrumpida y absoluta.

Sin embargo, el alto tribunal determinó que este criterio es "desproporcionado" y vulnera los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital.

La Corte aclaró que la dependencia económica no puede ser valorada de forma aislada. Según el fallo, el hecho de que un beneficiario no viva bajo el mismo techo que el causante no significa que no dependiera financieramente de él.

El cambio de reglas se precipitó tras el estudio del caso de un ciudadano con discapacidad a quien se le negó la pensión de sobrevivientes tras la muerte de su padre. Colpensiones argumentó que, al no vivir juntos en el último periodo y debido a que el padre había sido exonerado previamente de una cuota alimentaria, la dependencia no existía.

Puntos claves en este cambio

Este ajuste llega en un momento de alta sensibilidad para el sistema, mientras la reforma pensional (Ley 2381 de 2024) enfrenta suspensiones y debates en la misma Corte. Con este fallo, miles de colombianos que se encuentran en procesos judiciales o administrativos contra Colpensiones ven una "luz al final del túnel".

Puntos clave del cambio de reglas: