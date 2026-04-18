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ATENCIÓN: se tomó decisión de ÚLTIMO MOMENTO que afecta a Millonarios

El club ya fue notificado por la Dimayor. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió?

Foto: @millosfcoficial en Instagram.

Noticias RCN

abril 18 de 2026
08:35 a. m.
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El 14 de marzo de 2026, luego del partido disputado entre Millonarios y Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, se presentó una discusión entre algunos jugadores de ambos equipos.

Los 'ajedrezados' ganaron 2-1 y, cuando los planteles se dirigían hacia los camerinos, Jacabo Pimentel resultó herido a pesar de no haber estado convocado.

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Según el Boyacá Chicó, Diego Novoa habría agredido a Jacobo Pimentel con un objeto contundente y, por lo tanto, él había sangrado y tenido que recibir atención médica.

Sin embargo, Millonarios negó esa versión e indicó que Jacabo Pimentel se habría tropezado con unas escaleras y se habría golpeado en la cabeza.

Pero, tras lo planteado por ambos clubes y sus respectivos abogados, la Dimayor tomó la decisión de sancionar a Diego Novia, el arquero titular de Millonarios, con seis fechas.

Además, también le impuso una multa de un millón novecientos mil pesos colombianos ($1.900.000) al guardameta.

Con esa determinación tomada, el club 'embajador' presentó una defensa y el viernes 17 de abril, en horas de la noche, recibió una respuesta. ¿Cuál fue?

Dimayor ratificó la sanción de seis fechas para Diego Novoa

Luego del recurso interpuesto por Millonarios, la Dimayor volvió a revisar el caso y no disminuyó la sanción de Diego Novoa.

"El Comité Disciplinario de la Dimayor decidió confirmar la sanción de seis fechas a Diego Novia, a pesar de la defensa presentada por el club durante la presente semana", reveló Cristián Pinzón, el periodista de Caracol Radio que es muy cercano al entorno de Millonarios.

"En el caso de Diego Novoa, la siguiente instancia es la apelación de la sanción ante la FCF, la cual ya fue presentada por Millonarios, a la espera de una pronta respuesta", añadió.

¿Qué partidos le restan a Millonarios en el 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026 I?

En estos momentos, tras su empate vs. Independiente Santa Fe, Millonarios, con 22 puntos, está en la décima posición de la Liga BetPlay 2026 I.

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El club dirigido por Fabián Bustos aún tiene posibilidades matemáticas de clasificar a los play-off, pero deberá sumar casi todos los puntos que le restan por jugar para no tener complicaciones.

Sus rivales en las fechas 17, 18 y 19 serán:

  • América de Cali, el domingo 19 de abril de 2026, a las 8:30 de la noche, en el estadio Pascual Guerrero.
  • Tolima, el jueves 23 de abril de 2026, a las 8:00 de la noche, en el estadio El Campín.
  • Alianza, el sábado 2 de mayo de 2026, a las 3:00 de la tarde, en el estadio Armando Maestre Pavajeau.
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