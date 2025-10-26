¡Sigue la tensión! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras el triunfo de Nacional vs. DIM

La fecha 17 de la Liga BetPlay II 2025 se cerró este domingo 26 de octubre, con el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín.

Ambos equipos, que ya se encontraban entre los ocho clasificados, salieron al terreno de juego con la intención de sumar tres puntos que los acercaran a la intención de obtener el 'punto invisible' para los cuadrangulares.

Y, finalmente, Atlético Nacional fue el que obtuvo la victoria con marcador de 5-2.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras el fin de la fecha 17 de la Liga BetPlay II 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras la victoria de Atlético Nacional vs. DIM y el fin de la fecha 17

Luego de una nueva jornada en la Liga BetPlay II 2025, Atlético Bucaramanga sigue de líder.

Además, por ahora, el otro cabeza de serie es el Atlético Nacional dirigido por Diego Arias.

Bucaramanga: 34 puntos (+16). Atlético Nacional: 31 puntos (+11). Junior: 31 puntos (+10). Medellín: 31 puntos (+9). Fortaleza: 31 puntos (+7). Tolima: 29 puntos (+7). Llaneros: 25 puntos (0). Águilas: 24 puntos (+3). América: 23 puntos (+2). Alianza: 23 puntos (0). Santa Fe: 22 puntos (+1). Once Caldas: 22 puntos (-4). Millonarios: 21 puntos (-4). Deportivo Cali: 20 puntos (-4). Deportivo Pereira: 18 puntos (-6). Unión Magdalena: 18 puntos (-7). Envigado: 16 puntos (-6). Boyacá Chicó: 16 puntos (-10). Pasto: 13 puntos (-8). La Equidad: 11 puntos (-17).

¿Cómo se jugará la fecha 18 de la Liga BetPlay II 2025?

La fecha 18 se jugará entre el lunes 27 de octubre y el jueves 30. La programación es la siguiente: