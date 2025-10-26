CANAL RCN
Deportes

¡Sigue la tensión! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras el triunfo de Nacional vs. DIM

A falta de tres fechas para que termine el 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II 2025, la tabla sigue moviéndose. Estos son los detalles.

Foto: @nacionaloficial y @millosfcoficial en Instagram.

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
09:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La fecha 17 de la Liga BetPlay II 2025 se cerró este domingo 26 de octubre, con el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín.

Ambos equipos, que ya se encontraban entre los ocho clasificados, salieron al terreno de juego con la intención de sumar tres puntos que los acercaran a la intención de obtener el 'punto invisible' para los cuadrangulares.

En una noche de GOLAZOS, Atlético Nacional le ganó el clásico a Independiente Medellín: vea el VIDEO de las anotaciones
RELACIONADO

En una noche de GOLAZOS, Atlético Nacional le ganó el clásico a Independiente Medellín: vea el VIDEO de las anotaciones

Y, finalmente, Atlético Nacional fue el que obtuvo la victoria con marcador de 5-2.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras el fin de la fecha 17 de la Liga BetPlay II 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras la victoria de Atlético Nacional vs. DIM y el fin de la fecha 17

Luego de una nueva jornada en la Liga BetPlay II 2025, Atlético Bucaramanga sigue de líder.

Además, por ahora, el otro cabeza de serie es el Atlético Nacional dirigido por Diego Arias.

  1. Bucaramanga: 34 puntos (+16).
  2. Atlético Nacional: 31 puntos (+11).
  3. Junior: 31 puntos (+10).
  4. Medellín: 31 puntos (+9).
  5. Fortaleza: 31 puntos (+7).
  6. Tolima: 29 puntos (+7).
  7. Llaneros: 25 puntos (0).
  8. Águilas: 24 puntos (+3).
  9. América: 23 puntos (+2).
  10. Alianza: 23 puntos (0).
  11. Santa Fe: 22 puntos (+1).
  12. Once Caldas: 22 puntos (-4).
  13. Millonarios: 21 puntos (-4).
  14. Deportivo Cali: 20 puntos (-4).
  15. Deportivo Pereira: 18 puntos (-6).
  16. Unión Magdalena: 18 puntos (-7).
  17. Envigado: 16 puntos (-6).
  18. Boyacá Chicó: 16 puntos (-10).
  19. Pasto: 13 puntos (-8).
  20. La Equidad: 11 puntos (-17).

¿Cómo se jugará la fecha 18 de la Liga BetPlay II 2025?

La fecha 18 se jugará entre el lunes 27 de octubre y el jueves 30. La programación es la siguiente:

Remezón total: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la victoria de Millonarios
RELACIONADO

Remezón total: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la victoria de Millonarios

  • Pasto vs. Pereira, el 27 de octubre, a las 7:45 de la noche.
  • Águilas Doradas vs. Envigado, el 28 de octubre, a la 4:00 de la tarde.
  • Deportivo Cali vs. Alianza, el 28 de octubre, a las 6:10 de la tarde.
  • Boyacá Chicó vs. América, el 28 de octubre, a las 8:20 de la noche.
  • La Equidad vs. Fortaleza, el 29 de octubre, a las 4:00 de la tarde.
  • Medellín vs. Bucaramanga, el 29 de octubre, a las 6:10 de la tarde.
  • Millonarios vs. Once Caldas, el 29 de octubre, a las 8:20 de la noche.
  • Unión Magdalena vs. Tolima, el 30 de octubre, a las 4:00 de la tarde.
  • Junior vs. Santa Fe, el 30 de octubre, a las 6:10 de la tarde.
  • Llaneros vs. Atlético Nacional, el 30 de octubre, a las 8:20 de la noche.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

Liga BetPlay lidera el ranking mundial de expulsiones: el arbitraje colombiano vuelve a estar en la mira

Atlético Nacional

En una noche de GOLAZOS, Atlético Nacional le ganó el clásico a Independiente Medellín: vea el VIDEO de las anotaciones

Liga BetPlay

Wilmar Roldán fue encarado frente a frente por hinchas de Atlético Nacional: VIDEO

Otras Noticias

Ejército Nacional

La Armada de Colombia abre convocatoria para jóvenes: requisitos, fechas y beneficios del servicio militar

La Armada de Colombia abrió convocatoria para jóvenes entre 18 y 24 años que deseen prestar el servicio militar.

Automovilismo

El verdadero costo de financiar un vehículo: esto es lo que pocos calculan antes de comprar

Habitualmente, la atención se centra únicamente en el valor de la cuota mensual y el precio total del vehículo, pero existen otros cargos.

Viral

Video viral: mujer fue sorprendida profanando la tumba de un joven

Donald Trump

Trump pone la mira en Colombia y Venezuela: planea extender su “guerra antidrogas” a operaciones terrestres

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones