Muy atento, Deportivo Cali: así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay tras la derrota agónica de Boyacá Chicó

Descubra cómo quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2025, a falta del partido del Deportivo Cali.

Foto: @deportivocalioficial, @boyacachico_oficial y @unionmagdalenasa en Instagram.

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
06:57 a. m.
El pasado lunes 13 de octubre de 2025, se continuó jugando la fecha 15 de la Liga BetPlay II 2025 y la tabla del descenso volvió a quedar al 'rojo vivo'.

De los equipos que se encuentran mirando de reojo esa tabla, Unión Magdalena ya había perdido (1-0 vs. Bucaramanga), Llaneros había ganado (1-3 vs. Santa Fe), La Equidad sufrió una derrota agónica (3-2 vs. América de Cali), Alianza fue derrotado en condición de local (0-1 vs. Junior) y Águilas Doradas empató en Rionegro (2-2 vs. Pasto).

En consecuencia, Boyacá Chicó salió al terreno de juego del Metropolitano de Techo con la intención de sumar puntos importantes vs. Fortaleza, pero perdió al minuto 90 con un gol de Jhonier Salas.

Por lo tanto, cuando se está entrando a la recta final del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay, el segundo descenso continúa sin resolverse y está de la siguiente manera:

Así está la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2025, a falta de que juegue Deportivo Cali en la fecha 15

De los equipos que están luchando por alejarse del descenso, Deportivo Cali es el único que falta por jugar en la fecha 15.

En consecuencia, cuando enfrente su partido vs. Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot, la tabla iniciará así:

20. Unión Magdalena: con 26 puntos y 0,74 en el promedio.

19. Envigado: con 96 puntos y 0,85 en el promedio. (Ya descendido).

18. Boyacá Chicó: con 114 puntos y 1,01 en el promedio.

17. La Equidad: con 128 puntos y 1,13 en el promedio.

16. Deportivo Cali: con 133 puntos y 1,19 en el promedio.

15. Llaneros: con 42 puntos y 1,20 en el promedio.

14. Alianza: con 140 puntos y 1,24 en el promedio.

¿Cuándo y a qué hora juega Deportivo Cali vs. Atlético Nacional por la fecha 15 de la Liga BetPlay II 2025?

Deportivo Cali enfrentará su partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay II 2025 este martes 14 de octubre, a las 7:30 de la noche.

En estos momentos, los dirigidos por Alberto Gamero están novenos en la tabla de posiciones con 20 puntos, mientras que Atlético Nacional es quinto con 24 unidades.

 

