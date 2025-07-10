Atención, Deportivo Cali: así estaría iniciando el descenso en el 2026, tras la derrota de La Equidad en la Liga BetPlay

El lunes 6 de octubre de 2025, La Equidad, que está mirando la tabla del descenso de reojo, jugó por la fecha 14 de la Liga BetPlay II 2025 en el estadio Metropolitano de Techo.

Su rival fue el Once Caldas, que le ganó 0-1 con un gol de Jerson Malagón al minuto 22.

En consecuencia, La Equidad quedó en la última posición de la tabla con 11 puntos y una diferencia de gol de -12.

Es así como, si la Liga BetPlay se acabara en este momento, Unión Magdalena estaría descendiendo y, de cara al 2026, Boyacá Chicó, La Equidad y el Deportivo Cali tendrían que sumar constantemente para aislarse de la posibilidad de perder la categoría.

Así es como iniciaría en este momento la tabla del descenso del 2026 en la Liga BetPlay: ¿Cuál es la posición del Deportivo Cali?

Actualmente, si la Liga BetPlay llegara a su fin, Unión Magdalena estaría descendiendo con un promedio de 0,76 tras sumar 26 puntos en 34 partidos jugados.

Mientras tanto, las realidades de Boyacá Chicó, La Equidad y el Deportivo Cali frente al descenso, serían las siguientes:

20. Ascendido.

19. Ascendido.

18. Boyacá Chicó: con 65 puntos y un promedio de 0,90.

17. La Equidad: con 76 puntos y un promedio de 1,06.

16. Deportivo Cali: con 82 puntos y un promedio de 1,14.

15. Alianza: con 82 puntos y un promedio de 1,14.

14. Águilas Doradas: con 81 puntos y un promedio de 1,14.

13. Llaneros: con 39 puntos y un promedio de 1,15.

¿Qué partidos le restan a Deportivo Cali en la fase de 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II 2025?

El Deportivo Cali, por ahora, se encuentra entre los ocho clasificados a los cuadrangulares finales con 20 puntos.

Y, en la recta final del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II 2025, tendrá que enfrentar el siguiente calendario: