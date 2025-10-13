CANAL RCN
Deportes

Tabla de posiciones Liga BetPlay II-2025 tras goleada del DIM a Once Caldas

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras goleada del DIM a Once Caldas y victoria de Fortaleza ante Chicó.

Liga BetPlay II-2025 tabla de posiciones fecha 15
Foto: DIM

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
09:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Liga Betplay II-2025 se aprieta en su recta final y la jornada 15 entregó resultados que reconfiguraron la zona de clasificación y la pelea por el liderato.

Con solo cinco fechas restantes, la urgencia de sumar puntos se sintió en cada estadio, dejando a varios favoritos en aprietos y a otros, con el camino casi asegurado.

Selección Colombia vs. Canadá: fecha y hora para este duelo amistoso rumbo al Mundial de 2026
RELACIONADO

Selección Colombia vs. Canadá: fecha y hora para este duelo amistoso rumbo al Mundial de 2026

La combinación de una contundente victoria del DIM y el triunfo estratégico de Fortaleza provocó movimientos cruciales en la parte superior de la tabla de posiciones de la Liga Betplay, intensificando la puja por los cuadrangulares finales.

El DIM en su mejor momento y Fortaleza sorprendió a Chicó

El resultado más estruendoso de la fecha se gestó en Manizales, donde el Independiente Medellín (DIM) no tuvo piedad del Once Caldas.

Bajo una copiosa lluvia, el 'Poderoso' demostró su poder ofensivo y se impuso con una goleada de 1-5, saltando al tercer lugar de la clasificación con 27 puntos. Este triunfo es clave para el DIM, que se consolida en el grupo de vanguardia junto a los líderes.

Selección Colombia sufrió dura baja para el duelo de semifinales con Argentina por el Mundial Sub 20
RELACIONADO

Selección Colombia sufrió dura baja para el duelo de semifinales con Argentina por el Mundial Sub 20

Paralelamente, otra victoria inesperada que generó cambios en la parte alta fue la de Fortaleza CEIF, que derrotó al Boyacá Chicó. Con este resultado, el equipo capitalino alcanzó los 28 puntos, igualando la línea del Junior de Barranquilla (que venció 0-1 a Alianza) y asegurando su ingreso al grupo de los tres primeros, un logro notable para el club. Estos dos resultados modificaron significativamente la tabla de posiciones de la Liga Betplay.

La lucha por el liderato y el panorama completo de la Liga BetPlay II-2025

A pesar de los movimientos, Atlético Bucaramanga (30 puntos) logró mantener la cima, pero siente la presión de Junior y Fortaleza.

La lucha por ingresar a los codiciados ocho sigue abierta y se complejizó con la victoria de Llaneros 1-2 sobre un golpeado Santa Fe, dejándolo al borde de la clasificación con 22 unidades.

Equipos de renombre como Atlético Nacional (24), Deportes Tolima (23) y el propio Santa Fe (20) se mantienen en la pelea, pero ven cómo la diferencia de puntos se hace cada vez menor.

Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras aplastante goleada sobre México
RELACIONADO

Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras aplastante goleada sobre México

Por otro lado, la goleada encajada dejó a Once Caldas (19) en una posición incómoda, fuera del grupo de los ocho. En la parte baja, Boyacá Chicó (12) y La Equidad (11) están prácticamente sin opciones, mientras que Millonarios (17) y América de Cali (17) enfrentan un cierre de campeonato obligado a ganar para soñar. El remate de la tabla de posiciones de la Liga Betplay será no apto para cardíacos.

  1. Bucaramanga 30 puntos
  2. Junior 28 puntos
  3. Fortaleza 28 puntos
  4. Medellín 27 puntos
  5. Atlético Nacional 24 puntos
  6. Tolima 23 puntos
  7. Llaneros 22 puntos
  8. Santa Fe 20 puntos
  9. Cali 20 puntos
  10. Alianza 20 puntos
  11. Once Caldas 19 puntos
  12. Águilas Doradas 18 puntos
  13. América 17 puntos
  14. Millonarios 17 puntos
  15. Envigado 16 puntos
  16. Pereira 15 puntos
  17. Unión Magdalena 15 puntos
  18. Pasto 12 puntos
  19. Boyacá Chicó 12 puntos
  20. La Equidad 11 puntos
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo hace historia: el primer futbolista en alcanzar el estatus de billonario

Selección Colombia

Selección Colombia vs. Canadá: fecha y hora para este duelo amistoso rumbo al Mundial de 2026

Mundial Sub 20

Colombia Sub-20 vs. Argentina se juegan el pase a la final del Mundial: ¿Cuándo y a qué horas?

Otras Noticias

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social

Boston Medical advierte sobre la presión digital y la ansiedad masculina. En el Día de la Salud Mental comparte 5 claves para cuidar la mente y el cuerpo.

Artistas

“Te vuelves buena mintiendo”: dura revelación de Victoria Beckham en su documental

Victoria Beckham reveló detalles sobre cómo alcanzó la fama y los retos que ha enfrentado.

Colpensiones

Este es el listado de profesiones que tienen que cotizar en Colpensiones de manera obligatoria

Turismo

¿Cuánto cuesta viajar en el Tren de la Sabana? Horarios de salida, recorrido y fechas

Estados Unidos

SpaceX prueba el megacohete 'Starship' en medio de la “segunda carrera espacial”