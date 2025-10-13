Tabla de posiciones Liga BetPlay II-2025 tras goleada del DIM a Once Caldas

La Liga Betplay II-2025 se aprieta en su recta final y la jornada 15 entregó resultados que reconfiguraron la zona de clasificación y la pelea por el liderato.

Con solo cinco fechas restantes, la urgencia de sumar puntos se sintió en cada estadio, dejando a varios favoritos en aprietos y a otros, con el camino casi asegurado.

La combinación de una contundente victoria del DIM y el triunfo estratégico de Fortaleza provocó movimientos cruciales en la parte superior de la tabla de posiciones de la Liga Betplay, intensificando la puja por los cuadrangulares finales.

El DIM en su mejor momento y Fortaleza sorprendió a Chicó

El resultado más estruendoso de la fecha se gestó en Manizales, donde el Independiente Medellín (DIM) no tuvo piedad del Once Caldas.

Bajo una copiosa lluvia, el 'Poderoso' demostró su poder ofensivo y se impuso con una goleada de 1-5, saltando al tercer lugar de la clasificación con 27 puntos. Este triunfo es clave para el DIM, que se consolida en el grupo de vanguardia junto a los líderes.

RELACIONADO Selección Colombia sufrió dura baja para el duelo de semifinales con Argentina por el Mundial Sub 20

Paralelamente, otra victoria inesperada que generó cambios en la parte alta fue la de Fortaleza CEIF, que derrotó al Boyacá Chicó. Con este resultado, el equipo capitalino alcanzó los 28 puntos, igualando la línea del Junior de Barranquilla (que venció 0-1 a Alianza) y asegurando su ingreso al grupo de los tres primeros, un logro notable para el club. Estos dos resultados modificaron significativamente la tabla de posiciones de la Liga Betplay.

La lucha por el liderato y el panorama completo de la Liga BetPlay II-2025

A pesar de los movimientos, Atlético Bucaramanga (30 puntos) logró mantener la cima, pero siente la presión de Junior y Fortaleza.

La lucha por ingresar a los codiciados ocho sigue abierta y se complejizó con la victoria de Llaneros 1-2 sobre un golpeado Santa Fe, dejándolo al borde de la clasificación con 22 unidades.

Equipos de renombre como Atlético Nacional (24), Deportes Tolima (23) y el propio Santa Fe (20) se mantienen en la pelea, pero ven cómo la diferencia de puntos se hace cada vez menor.

RELACIONADO Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras aplastante goleada sobre México

Por otro lado, la goleada encajada dejó a Once Caldas (19) en una posición incómoda, fuera del grupo de los ocho. En la parte baja, Boyacá Chicó (12) y La Equidad (11) están prácticamente sin opciones, mientras que Millonarios (17) y América de Cali (17) enfrentan un cierre de campeonato obligado a ganar para soñar. El remate de la tabla de posiciones de la Liga Betplay será no apto para cardíacos.