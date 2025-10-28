CANAL RCN
Revelaron indisciplina por parte de un arquero de Millonarios: Hernán Torres tomó drástica decisión

Indisciplina en Millonarios: revelaron el motivo por el que Hernán Torres apartó a un arquero del plantel. ¿Qué pasó?

indisciplina por parte de un arquero de Millonarios
Foto: Millonarios

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
04:36 p. m.
Una nueva polémica sacude a Millonarios en pleno cierre de la Liga BetPlay II-2025. A través de LA FM se pudo conocer que hubo indisciplina por parte de un arquero de Millonarios, hecho que habría generado inconformidad dentro del cuerpo técnico y llevado al entrenador Hernán Torres a tomar una determinación tajante: apartarlo del plantel profesional.

El caso causó revuelo entre los hinchas y en los medios deportivos del país, pues se trata de un jugador que estaba llamado a pelear la titularidad bajo los tres palos.

Indisciplina en el arco de Millonarios ¿qué fue lo que pasó?

El periodista deportivo Juan Felipe Cadavid reveló en La FM que el guardameta Iván Arboleda habría desaprovechado su oportunidad de consolidarse como titular al incurrir en comportamientos poco profesionales.

“Hablé con una muy buena fuente y me dijo: ‘el señor está en los entrenamientos de Millonarios dándole vueltas a la cancha, porque tenía la gran oportunidad de ser el arquero titular, y él prefirió otra cosa, la noche, la fiesta, no cuidarse’”, aseguró el comunicador, en referencia a los motivos que habrían desencadenado la sanción interna.

El protagonista es Iván Arboleda, arquero con experiencia internacional que regresó recientemente al cuadro azul tras la lesión de Guillermo de Amores.

Aunque su llegada generó expectativas, su actitud fuera de la cancha terminó costándole la confianza del técnico y su lugar en las convocatorias.

La firme decisión de Hernán Torres ante la falta de disciplina de Arboleda

Hernán Torres, reconocido por su disciplina y rigor, habría decidido excluir al jugador para enviar un mensaje contundente al grupo: nadie está por encima del compromiso y la responsabilidad.

En los últimos compromisos ante Bucaramanga y Santa Fe, el estratega apostó por Diego Novoa como titular y por Guillermo de Amores en el banquillo, dejando a Arboleda completamente marginado.

Si bien el arquero continúa entrenando con el equipo, su futuro en Millonarios es incierto. El club atraviesa una etapa clave en la Liga BetPlay, donde le restan tres partidos y no tiene margen de error.

