¡Varios quedaron en la 'cuerda floja'! Se movió la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 y así quedó

Águilas Doradas y Alianza ganaron y pusieron en aprietos a los demás equipos que están soñando con la clasificación. Este es el panorama.

Foto: Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y América de Cali en Instagram.

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
07:06 a. m.
La fecha 18 de la Liga BetPlay II 2025 se continuó jugando el martes 28 de octubre y, tras los resultados conseguidos por Águilas Doradas y Alianza, el margen de error se disminuyó.

A primera hora, Águilas Doradas, en condición de local, jugó vs. Envigado y ganó 1-0 al minuto 90 con un gol de penalti de Jorge Obregón.

Además, posteriormente, Deportivo Cali, en Palmaseca, cayó 0-1 vs. Alianza con una anotación de Edwin Torres.

Por lo tanto, hubo un cambio en los ocho clasificados. ¿Cuál fue? ¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras la continuación de la fecha 18

Con la victoria de Alianza, el equipo de Valledupar ingresó a los ocho y obligó a Llaneros, Millonarios, América, Once Caldas e Independiente Santa Fe a ganar para seguir soñando con la clasificación.

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 se encuentra así antes de los partidos de este miércoles:

  1. Atlético Bucaramanga: 34 puntos (+16).
  2. Atlético Nacional: 31 puntos (+11).
  3. Junior: 31 puntos (+10).
  4. Medellín: 31 puntos (+9).
  5. Fortaleza: 31 puntos (+7).
  6. Tolima: 29 puntos (+7)
  7. Águilas Doradas: 27 puntos (+4).
  8. Alianza: 26 puntos (+1).
  9. Llaneros: 25 puntos (0).
  10. América de Cali: 23 puntos (+2).
  11. Independiente Santa Fe: 22 puntos (+1).
  12. Once Caldas: 22 puntos (-4).
  13. Millonarios: 21 puntos (-4).
  14. Deportivo Cali: 20 puntos (-5).
  15. Unión Magdalena: 18 puntos (-7).
  16. Deportivo Pereira: 18 puntos (-10).
  17. Pasto: 16 puntos (-4).
  18. Envigado: 16 puntos (-7).
  19. Boyacá Chicó: 16 puntos (-10).
  20. La Equidad: 11 puntos (-17).

Así se continuará jugando la fecha 18 de la Liga BetPlay II 2025

Este miércoles 29 de octubre de 2025, habrá cuatro partidos de la fecha 18. La programación es la siguiente:

  • La Equidad vs. Fortaleza, en Techo, a las 4:00 de la tarde.
  • Junior vs. Santa Fe, en el estadio Metropolitano, a las 6:10 de la tarde.
  • Medellín vs. Bucaramanga, en el Atanasio Girardot, a las 6:10 de la tarde.
  • Millonarios vs. Once Caldas, en El Campín, a las 8:20 de la noche.
Mientras tanto, los partidos del jueves 30 de octubre son los siguientes:

  • Unión Magdalena vs. Tolima, en Santa Marta, a las 4:00 de la tarde.
  • Boyacá Chicó vs. América de Cali, en La Independencia, a las 6:10 de la tarde.
  • Llaneros vs. Atlético Nacional, en Villavicencio, a las 8:20 de la noche.

 

