¡Arde el descenso! Así quedó la tabla tras el empate agónico a Chicó, la remontada de Unión y la victoria del Cali

Descubra cómo está la tabla del descenso tras los partidos de la fecha 14 del último domingo.

Foto: @unionmagdalenasa , @deportivocalioficial y @boyacachico_oficial en Instagram.

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
06:56 a. m.
La jornada 14 de la Liga BetPlay II 2025 se continuó jugando durante el domingo 5 de octubre de 2025 y no solo dejó ardiendo la tabla de posiciones, sino que también la del descenso.

Tras el triunfo 'épico' de Unión Magdalena, Boyacá Chicó y Alianza tenían claro que no podían ceder terreno, sino que tenían que sumar.

Sin embargo, ambos partidos terminaron con empates agónicos y se presentaron cambios en los promedios.

¿Cómo quedó la tabla del descenso tras la mayor parte de la fecha 14 jugada en la Liga BetPlay II 2025? ¿Cuál es la situación del Deportivo Cali? Entérese de todos los detalles aquí en Noticias RCN.

Así está la tabla del descenso de la Liga BetPlay II 2025 tras los partidos de la fecha 14 del domingo: atentos Unión Magdalena y Boyacá Chicó

Por ahora, con Envigado ya descendido, Unión Magdalena es el equipo de la Liga BetPlay II 2025 que más se encuentra al borde del descenso.

No obstante, mientras que sume en los partidos que le quedan, también obliga a Boyacá Chicó a conseguir puntos claves.

La tabla del descenso, en la mañana del 6 de octubre de 2025, está así:

20. Unión Magdalena, con 26 puntos, un promedio de 0,76 y una diferencia de gol de -23.

19. Envigado: con 93 puntos, un promedio de 0,83 y una diferencia de gol de -16 (Ya descendido).

18. Boyacá Chicó: con 114 puntos, un promedio de 1,02 y una diferencia de gol de -28.

17. Llaneros, con 39 puntos, un promedio de 1,15 y una diferencia de gol de -10.

16. Equidad, con 128 puntos, un promedio de 1,15 y una diferencia de gol de -33.

15. Deportivo Cali, con 133 puntos, un promedio de 1,19 y una diferencia de gol de -3.

14. Alianza, con 140 puntos, un promedio de 1,25 y una diferencia de gol de 2.

¿Cuáles son los partidos que restan de la fecha 14 en la Liga BetPlay II 2025?

Este lunes 6 de octubre de 2025, La Equidad, en el estadio Metropolitano de Techo, recibirá al Once Caldas, que todavía sueña con pelear la clasificación a los cuadrangulares finales.

Además, el martes 7 de octubre de 2025, Millonarios, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, se medirá ante el América de Cali de David González, su exdirector técnico.

Mientras tanto, el partido entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, en el Atanasio Girardot, se encuentra aplazado y con fecha por definir.

 

