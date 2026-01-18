Santa Fe y Águilas Doradas repartieron puntos tras empate 1-1 en El Campín: vea los goles

Independiente Santa Fe y Águilas Doradas empataron en el estadio El Campín, en un compromiso que dejó acciones repartidas, momentos de presión y un marcador que reflejó lo sucedido en el terreno de juego.

El 1-1 final evidenció la paridad entre dos equipos que buscaron imponer su idea, pero que encontraron respuestas defensivas y buenas actuaciones individuales bajo los tres palos.

Desde el arranque, el encuentro se mostró intenso, con Águilas Doradas apostando por transiciones rápidas y Santa Fe intentando asumir el control del balón en condición de local.

Esa propuesta visitante tuvo premio temprano, cuando logró capitalizar una de sus primeras aproximaciones al arco rival.

Águilas Doradas golpeó primero y resistió en Bogotá

La apertura del marcador llegó en el primer cuarto de hora del partido. Águilas Doradas encontró espacios en campo contrario y, tras una jugada de ataque bien elaborada, Fabián Charales sacó un remate potente que venció la resistencia del arquero cardenal, silenciando momentáneamente a la afición en El Campín.

Con la ventaja, el conjunto antioqueño optó por replegar líneas y ceder la iniciativa, apostando al orden defensivo y a la seguridad de Iván Arboleda, quien se convirtió en una de las figuras del compromiso.

Santa Fe, aunque intentó reaccionar antes del descanso, no logró traducir su dominio territorial en goles.

Santa Fe reaccionó en el complemento y selló el empate ante Águilas

Para la segunda mitad, el equipo bogotano ajustó su planteamiento y salió con mayor decisión en busca de la igualdad. Esa insistencia tuvo resultado al inicio del complemento, cuando Camilo Mafla apareció dentro del área y, con una definición precisa, decretó el 1-1 que devolvió la ilusión a los locales.

El tramo final del partido mantuvo la tensión. Santa Fe presionó en busca de la remontada, mientras que Águilas Doradas también generó una opción clara en los minutos finales, aunque sin efectividad en la definición. El pitazo final confirmó el reparto de puntos en la capital.

En la próxima jornada de la Liga, Independiente Santa Fe visitará a Once Caldas el domingo 25 de enero a las 8:20 de la noche. Por su parte, Águilas Doradas será local ante Deportivo Pasto ese mismo día, a partir de las 4:00 de la tarde.