Se mueve el descenso: así quedó la tabla tras la victoria de Cúcuta con Chicó

En una verdadera final adelantada por la permanencia en la Primera División del fútbol profesional colombiano, el Cúcuta Deportivo logró un triunfo de oro al derrotar 0-1 como visitante a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja.

Este enfrentamiento, correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026, representaba una prueba de fuego para ambos conjuntos, pues medía a dos implicados directos en la parte más crítica de la tabla del descenso.

El compromiso arrancó con el nerviosismo propio de dos escuadras presionadas por el fantasma del descenso. Boyacá Chicó buscó adueñarse de la pelota en la primera mitad, pero se estrelló contra el bloque defensivo cucuteño, que supo aguantar con firmeza y frialdad las arremetidas del cuadro ajedrezado. La paridad sin goles se mantuvo hasta el tramo complementario, cuando el elenco visitante apretó el acelerador en el momento oportuno.

Al minuto 70, Dayan David Pérez Gélvez aprovechó una distracción en la zaga rival para enviar la pelota al fondo del arco, desatando el delirio en el banquillo motilón y sentenciando la victoria por la mínima diferencia (0-1).

Así quedó el descenso tras la jornada de este domingo

Con esta valiosa victoria en territorio boyacense, el Cúcuta Deportivo dio un golpe de autoridad en la tabla de promedios. El equipo 'motilón' tomó un oxígeno valiosísimo en la casilla 18 con un promedio aproximado de 1.06 (35 puntos en 33 partidos), tomando un importante margen de maniobra que le permite marcar distancia con respecto a sus perseguidores.

En contraste, el golpe resulta devastador para las aspiraciones del Boyacá Chicó. Tras la derrota en su propio fortín, el cuadro ajedrezado quedó sumido en el último lugar (puesto 20) de la tabla del descenso con un promedio crítico de 0.89. A su vez, Jaguares de Córdoba se mantiene en el puesto 19 rozando la zona de peligro con un promedio cercano al 0.90.

Faltando solo unas cuantas jornadas para la conclusión de la fase 'Todos contra Todos', el triunfo le brinda al Cúcuta Deportivo un colchón crucial que depende de sí mismo para asegurar la categoría en el fútbol colombiano, mientras que Boyacá Chicó y Jaguares quedan sin margen de error en una carrera contra el reloj para evitar la Primera B.

13. Deportivo Cali — Promedio: 1.22

14. Deportivo Pereira — Promedio: 1.15

15. Llaneros FC — Promedio: 1.12

16. Alianza Valledupar — Promedio: 1.09

17. Internacional de Bogotá — Promedio: 1.09

18. Cúcuta Deportivo — Promedio: 1.06 (Fuera de zona de descenso)

19. Jaguares de Córdoba — Promedio: 0.90 (Zona de descenso directo)

20. Boyacá Chicó — Promedio: 0.89 (Zona de descenso directo)