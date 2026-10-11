Fintech colombiana abre oportunidad de inversión en acciones desde $5 millones

El ecosistema de inversión en Colombia suma una nueva alternativa para personas naturales y empresas interesadas en el capital privado.

A través del Fondo de Capital Privado Plataform Equity, administrado por Progresión Sociedad Comisionista de Bolsa, se ha abierto la posibilidad de adquirir participación accionaria indirecta en Plataform, una fintech nacional enfocada en soluciones de financiamiento alternativo como el factoring y el confirming.

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Esta oportunidad está dirigida a inversionistas que buscan acceder a compañías no listadas en bolsa —espacios donde tradicionalmente se concentran los retornos más altos—, permitiendo ingresar con un tiquete mínimo de cinco millones de pesos.

La iniciativa busca democratizar el acceso a este tipo de vehículos financieros, permitiendo que pequeños y medianos inversionistas formen parte del crecimiento de una empresa que ya ha superado su etapa inicial de riesgo.

Indicadores financieros y crecimiento

El atractivo de esta nueva alternativa radica en el momento operativo por el que atraviesa la fintech. Tras cuatro años en el mercado y habiendo consolidado el apoyo a más de 2.400 empresas, la compañía alcanzó su punto de equilibrio en 2025.

Para este año 2026, las proyecciones financieras apuntan a una dinámica de expansión sumamente sólida, registrando un ritmo de crecimiento en ingresos de tres veces (3x) y una utilidad antes de impuestos superior a un millón de dólares.

En cuanto al rendimiento para los aportantes, el Fondo de Capital Privado Plataform Equity establece una rentabilidad de referencia del 18% E.A. bajo un escenario de carácter conservador. No obstante, los análisis y proyecciones del fondo estiman que este porcentaje podría superar el 20% E.A., con un horizonte de inversión planteado a mediano plazo hasta el año 2030.

La estructura de la inversión opera mediante un vehículo de capital privado gestionado por Progresión SCB, entidad que se encuentra debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y que administra más de 92.000 clientes. Esto garantiza un acompañamiento especializado, reportes periódicos para el seguimiento del portafolio y mecanismos de gobierno corporativo transparentes.

Debido a las características particulares del fondo y a que los cupos son limitados, las solicitudes de participación se están gestionando bajo un modelo de orden de llegada y monto de inversión, con un cierre previsto para noviembre de 2026.

Como ocurre en cualquier instrumento de renta variable, los organizadores recuerdan que las rentabilidades estimadas no garantizan resultados futuros, estando supeditadas al desempeño de la compañía y a las condiciones del mercado.